¿Cómo ver la final entre Atlético de Madrid vs Real Sociedad en TV y streaming?

La Cartuja de Sevilla será el escenario en el que este sábado 18 de abril Atlético de Madrid y la Real Sociedad pelearán por conseguir un nuevo título de Copa del Rey.

El conjunto colchonero viene de eliminar en semifinales al Barcelona en una serie llena de dramatismo, mientras que el equipo blanquiazul dejó en el camino al Athletic Bilbao en un nuevo derbi histórico.

Ambos clubes reeditarán la final de 1987 disputada en la Romareda de Zaragoza. En aquella ocasión, la Real Sociedad se impuso en los penales tras igualar 2-2 en los 90 minutos para alzar su segundo título copero.

Atletico de Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Real Sociedad?

El partido se disputará en la Cartuja de Sevilla y corresponde a la final de la Copa del Rey.

Ciudad : Sevilla, España

: Sevilla, España Estadio : La Cartuja

: La Cartuja Fecha : sábado 18 de abril

: sábado 18 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Javier Alberola Rojas

Cómo ver el Atlético de Madrid vs Real Sociedad en TV y streaming en vivo

Como suele suceder con este tipo de partidos en Estados Unidos, habrá varias alternativas para seguirlo en vivo. Se podrá ver en televisión a través de ESPN Deportes y ESPN Select, mientras que también estará disponible en plataformas digitales como ESPN App y fuboTV, ofreciendo distintas opciones según el tipo de suscripción.

En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports Mexico, además de sus plataformas Sky+ e izzi, que permitirán seguir el partido tanto en TV como en streaming.

Por su parte, en España el encuentro tendrá una amplia cobertura. Se podrá ver en abierto por TVE La 1 y también vía online en RTVE Play. Además, estará disponible en Movistar+, a través de sus canales deportivos como M+ LALIGA TV y Movistar Plus+, así como en fuboTV España.

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