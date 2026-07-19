¿Cómo ver la gran final entre Argentina y España en TV y streaming?

Argentina y España saldrán este domingo 19 de julio al campo de juego del MetLife Stadium de New Jersey con un mismo objetivo: levantar una nueva Copa del Mundo.

El combinado sudamericano intentará repetir la proeza de conseguir dos títulos mundiales de forma consecutiva, una distinción que solo logró el Brasil de Pelé en 1958 y 1962. La Roja, por su parte, llega al segundo encuentro definitorio de toda su historia con el único antecedente positivo de la conquista del trofeo en Sudáfrica 2010.

Si bien España se presenta como la favorita a quedarse con el duelo por lo mostrado en sus 7 partidos previos, subestimar el corazón de esta Argentina sería cometer un gravísimo error que Messi y los suyos harían pagar con la derrota.

A continuación, las opciones para seguir el partido en TV y Streaming en Estados Unidos, México y España

¿A qué hora juegan Argentina vs España?

Ciudad: New Jersey, New Jersey

New Jersey, New Jersey Estadio : MetLife Stadium

: MetLife Stadium Fecha : domingo 19 de julio

: domingo 19 de julio Horario : 15:00 (USA - Este), 13:00 (MEX), 21:00 (ESP)

: 15:00 (USA - Este), 13:00 (MEX), 21:00 (ESP) Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

FIFA World Cup 2026 Final: Previews | Tullio Puglia - FIFA/GettyImages

¿Cómo ver el encuentro entre Argentina y España?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con múltiples alternativas para seguir la gran final del Mundial 2026, tanto por televisión como a través de plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX Network, Telemundo, UNIVERSO y TeleXitos. Además, podrá seguirse mediante fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Quienes prefieran la cobertura radial podrán acompañar el partido a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, la final estará disponible por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7 y Las Estrellas. Asimismo, podrá verse mediante TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México, que ofrecerán una cobertura completa del encuentro.

Por su parte, en España, los aficionados podrán seguir todas las incidencias de la final mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, Teledeporte (TDP), RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play y La 2 Cat, con transmisión en directo desde la sede del encuentro.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play, La 2 Cat