¿Cómo ver por TV el Barcelona vs Real Sociedad en Estados Unidos?

La séptima jornada de LaLiga 2025/26 tendrá uno de los choques más atractivos en el Estadio Olímpico de Montjuic, donde el FC Barcelona recibirá a la Real Sociedad. El equipo de Hansi Flick llega como escolta, a solo dos puntos del líder Real Madrid, con la obligación de seguir sumando de a tres para mantener viva la pelea por el bicampeonato.

El conjunto blaugrana atraviesa un inicio sólido, con victorias importantes en el torneo local y un debut convincente en la Champions League frente al Newcastle. Pese a las bajas por lesión de futbolistas clave como Lamine Yamal o Gavi, el equipo ha mostrado variantes ofensivas y la capacidad de resolver partidos ajustados para sostenerse en los primeros puestos de la tabla.

Por su parte, la Real Sociedad vive una realidad muy distinta. El equipo donostiarra ocupa la 16ª posición y necesita sumar con urgencia para alejarse de la zona de descenso, donde cada punto puede ser determinante a futuro. Con apenas una victoria en seis fechas, el desafío de puntuar en Barcelona aparece como una oportunidad para levantar el ánimo y reencontrarse con el nivel competitivo que ha sabido mostrar en temporadas anteriores.

El Estadio Olímpico de Montjuic será, entonces, el escenario de un duelo con objetivos muy distintos: el Barça busca seguir presionando al Real Madrid en lo más alto, mientras que la Real Sociedad intentará dar el golpe y empezar a revertir su difícil presente.

Cómo ver el FC Barcelona vs Real Sociedad en Estados Unidos

FC Barcelona v Getafe - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga entre el FC Barcelona y la Real Sociedad se podrá seguir en Estados Unidos a través de ESPN, cadena que cuenta con los derechos de retransmisión del campeonato español.

De este modo, los aficionados Culés en territorio estadounidense tendrán la oportunidad de vivir en directo un choque que promete intensidad y espectáculo, con dos equipos necesitados de puntos para sus respectivas luchas.