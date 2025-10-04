¿Cómo ver por TV el Real Madrid vs Villarreal en Estados Unidos?

La Jornada 8 de la temporada 2025/26 de LaLiga tendrá como uno de los platillos principales el encuentro que disputarán en el Santiago Bernabéu el Real Madrid y el Villarreal, dos de las mejores escuadras en lo que va de la campaña. En este partido los merengues buscarán sumar de a tres si quieren mantenerse pegados al Barcelona, quien es el superlíder o de lo contrario caerán posiciones si sucumben ante un equipo que no ha decepcionado en lo absoluto.

Ambos equipos vienen de una ajetreada agenda, los ahora locales enfrentaron al Kairat Almaty y los derrotaron cinco por cero en Kazajistán, todo esto en medio de un viaje de miles de kilómetros, mientras que el Submarino Amarillo recibió a la Juventus de Turín y el encuentro terminó empatado a dos tantos, ellos sin moverse de casa, en el Estadio de la Cerámica.

El territorio madridista suele indigestársele a los velencianos y es que en los últimos cinco enfrentamientos como visitantes se han llevado 10 goles en la canasta, mismos que le han otorgado al Madrid tres triunfos, un empate y solo una derrota, siendo el marcador más abultado un cuatro por uno en la Fech 17 de la campaña pasada.

Cómo ver el Real Madrid vs Villarreal en Estados Unidos

Este partido que corresponde a la octava fecha del certamen español de primera división entre el segundo y tercer puesto, podrá ser visto desde Estados Unidos a través de las pantallas de ESPN Deportes, cadena que habitualmente transmite todos los partidos del futbol ibérico en norteamérica.

El Madrid contra Villarreal se llevará a cabo este sábado 4 de octubre en punto de las 15:00 horas del Este de los Estados Unidos y ahí podríamos ver el que sería el tercer triunfo consecutivo de la oncena blanca en este encuentro, aunque el equipo de Marcelino García no ha decepcionado en el arranque de este año futbolístico.