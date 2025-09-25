¿Cómo ver por TV el Real Oviedo vs Barcelona en Estados Unidos?

La jornada 6 de LaLiga terminará este jueves en la noche española con el duelo entre el Real Oviedo y el FC Barcelona en la localidad asturiana, donde el dueño de casa buscará conseguir una victoria resonante y la visita intentará seguir en lo más alto.

Con la ausencia de Lamine Yamal, coronado con el trofeo Kopa por segundo año consecutivo, el Barcelona saltará al campo de juego con la certeza de cómo le fue al Real Madrid, quién hoy ostenta la cima del campeonato español con pleno de victorias. El objetivo es claro: seguir ganando para buscar el bicampeonato liguero. Salvo el empate con el Rayo Vallecano, ganaron todos sus partidos en la actual campaña, incluyendo el debut por UEFA Champions League frente al Newcastle la semana pasada en el St. James Park.

Por su parte, el Real Oviedo está siendo un hueso duro de roer para sus contrincantes en la vuelta a Primera y se mantiene, momentáneamente, afuera de la zona de descenso que hoy ocupan la Real Sociedad, RCD Mallorca y Girona. Para permanecer en la máxima categoría, ganar encuentros de este tipo puede ser crucial para aprovechar que la diferencia de puntos en la tabla todavía no es grande. En lo que va de la campaña perdieron cuatro y ganaron uno solo, frente a los de San Sebastián por la mínima.

Cómo ver el Real Oviedo vs FC Barcelona en Estados Unidos

Athletic Club v Girona FC - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga entre Real Oviedo y FC Barcelona se podrá seguir en Estados Unidos a través de ESPN, cadena que cuenta con los derechos de retransmisión del campeonato español.

De este modo, los aficionados Culés en territorio estadounidense tendrán la oportunidad de vivir en directo un choque que promete intensidad y espectáculo, con dos equipos necesitados de puntos para sus respectivas luchas.

Más noticias sobre LaLiga