Como vs Inter de Milán: previa, predicciones y alineaciones

El partido más atractivo de la jornada 32 de la Serie A lo protagonizarán este domingo el Como y el Inter de Milán. El Giuseppe Sinigaglia será el escenario de un duelo que podría ser determinante en la pelea por el título y también en la clasificación a las copas.

El triunfo de la Juventus sobre Atalanta quitó al Como de los puestos de Champions. Hoy ocupa el 5° lugar, clasificatorio a Europa League, dos puntos por debajo de la Vecchia Signora. Para volver a los lugares de privilegio, deberá vencer en casa al equipo líder del torneo.

El Inter, por su parte, marcha cómodo en la cima, siete puntos arriba del Nápoli. La caída del Milán ante Udinese ha dejado la lucha por el Scudetto resumida a estos dos equipos, pero en el tramo final del certamen, los de Chivu no quieren sorpresas.

A continuación, toda la información para este partido que promete ser atrapante.

Pronóstico SI Fútbol

Como viene mostrando una solidez notable en casa, donde compite de igual a igual incluso frente a rivales de mayor jerarquía. Es un equipo que se siente cómodo con la pelota, que no se desespera y que sabe aprovechar los momentos del partido. Y tiene en Nico Paz a un jugador capaz de cambiar un partido con cualquier acción.

Si bien Inter sigue siendo el gran candidato, llega con ciertas dudas en su rendimiento. Le está costando sostener la regularidad y cuando no logra sacar ventaja en el marcador, se vuelve más vulnerable de lo habitual. Tiene la calidad suficiente para generar peligro en cualquier momento, pero todo apunta a un partido abierto, con situaciones para ambos que acabará con puntos repartidos.

Pronóstico: Como 1-1 Inter de Milan

¿A qué hora se juega el Como vs Inter de Milán?

Ciudad: Milán, Italia

Milán, Italia Estadio: Estadio Giuseppe Sinigaglia

Estadio Giuseppe Sinigaglia Fecha: domingo 12 de abril

domingo 12 de abril Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Davide Massa

Historial de enfrentamientos directos entre el Como y el Inter de Milán (últimos 5 encuentros)

Como: 0

0 Empates : 1

: 1 Inter de Milán: 1

Último encuentro entre ambos: Como 0-0 Inter de Milán (03/03/26 - Copa Italia, Ida semifinales)

Como 1907 v FC Internazionale - Coppa Italia | Giuseppe Cottini/GettyImages

Últimos 5 partidos

Como Inter de Milán Udinese 0-0 Como 06/04/26 Inter 5-2 Roma 05/04/26 Como 5-0 Pisa 22/03/26 Fiorentina 1-1 Inter 22/03/26 Como 2-1 Roma 15/03/26 Inter 1-1 Atalanta 14/03/26 Cagliari 1-2 Como 07/03/26 Milán 1-0 Inter 08/03/26 Como 0-0 Inter 03/03/26 Como 0-0 Inter 03/03/26

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Últimas noticias del Como

El equipo de Cesc Fábregas viene encontrando soluciones en ataque por distintos lados, algo que se refleja en un dato muy claro: 16 jugadores distintos han marcado en la temporada. Si bien Nico Paz y el goleador griego Tasos Douvikas son sus referentes más importantes, el español ha logrado que su equipo no dependa de pocos nombres para anotar.

Jayden Addai es la única baja confirmada, mientras que Jesús Rodríguez y Jacobo Ramón están cerca de volver y podrían aparecer entre los convocados.

Posible alineación del Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas.

Como 1907 v Pisa SC - Serie A | NurPhoto/GettyImages

Últimas noticias del Inter de Milán

La gran noticia en el conjunto visitante pasa por la nueva lesión de Lautaro Martínez, quien sufrió un problema muscular justo después de haber regresado con gol ante la Roma. Su ausencia es un golpe muy duro en este tramo decisivo de la temporada. Inter pierde a su goleador y a un jugador con el que le va mucho mejor cuando está que cuando se ausenta.

El equipo también tiene la baja de Yann Bisseck, aunque recupera a Carlos Augusto tras suspensión. Pio Esposito será el reemplazante de Lautaro, acompañando a Marcus Thuram en el ataque.

FBL-ITA-SERIEA-INTER-ROMA | STEFANO RELLANDINI/GettyImages

Posible alineación del Inter de Milán (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez.