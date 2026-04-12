Como vs Inter de Milán: previa, predicciones y alineaciones
El partido más atractivo de la jornada 32 de la Serie A lo protagonizarán este domingo el Como y el Inter de Milán. El Giuseppe Sinigaglia será el escenario de un duelo que podría ser determinante en la pelea por el título y también en la clasificación a las copas.
El triunfo de la Juventus sobre Atalanta quitó al Como de los puestos de Champions. Hoy ocupa el 5° lugar, clasificatorio a Europa League, dos puntos por debajo de la Vecchia Signora. Para volver a los lugares de privilegio, deberá vencer en casa al equipo líder del torneo.
El Inter, por su parte, marcha cómodo en la cima, siete puntos arriba del Nápoli. La caída del Milán ante Udinese ha dejado la lucha por el Scudetto resumida a estos dos equipos, pero en el tramo final del certamen, los de Chivu no quieren sorpresas.
A continuación, toda la información para este partido que promete ser atrapante.
Pronóstico SI Fútbol
Como viene mostrando una solidez notable en casa, donde compite de igual a igual incluso frente a rivales de mayor jerarquía. Es un equipo que se siente cómodo con la pelota, que no se desespera y que sabe aprovechar los momentos del partido. Y tiene en Nico Paz a un jugador capaz de cambiar un partido con cualquier acción.
Si bien Inter sigue siendo el gran candidato, llega con ciertas dudas en su rendimiento. Le está costando sostener la regularidad y cuando no logra sacar ventaja en el marcador, se vuelve más vulnerable de lo habitual. Tiene la calidad suficiente para generar peligro en cualquier momento, pero todo apunta a un partido abierto, con situaciones para ambos que acabará con puntos repartidos.
Pronóstico: Como 1-1 Inter de Milan
¿A qué hora se juega el Como vs Inter de Milán?
- Ciudad: Milán, Italia
- Estadio: Estadio Giuseppe Sinigaglia
- Fecha: domingo 12 de abril
- Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP
- Árbitro: Davide Massa
Historial de enfrentamientos directos entre el Como y el Inter de Milán (últimos 5 encuentros)
- Como: 0
- Empates: 1
- Inter de Milán: 1
- Último encuentro entre ambos: Como 0-0 Inter de Milán (03/03/26 - Copa Italia, Ida semifinales)
Últimos 5 partidos
Como
Inter de Milán
Udinese 0-0 Como 06/04/26
Inter 5-2 Roma 05/04/26
Como 5-0 Pisa 22/03/26
Fiorentina 1-1 Inter 22/03/26
Como 2-1 Roma 15/03/26
Inter 1-1 Atalanta 14/03/26
Cagliari 1-2 Como 07/03/26
Milán 1-0 Inter 08/03/26
Como 0-0 Inter 03/03/26
Como 0-0 Inter 03/03/26
¿Cómo ver el Como vs Inter de Milán por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Paramount+, DAZN USA
México
ESPN Mexico, Disney+ Premium Mexico
España
DAZN Spain
Últimas noticias del Como
El equipo de Cesc Fábregas viene encontrando soluciones en ataque por distintos lados, algo que se refleja en un dato muy claro: 16 jugadores distintos han marcado en la temporada. Si bien Nico Paz y el goleador griego Tasos Douvikas son sus referentes más importantes, el español ha logrado que su equipo no dependa de pocos nombres para anotar.
Jayden Addai es la única baja confirmada, mientras que Jesús Rodríguez y Jacobo Ramón están cerca de volver y podrían aparecer entre los convocados.
Posible alineación del Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas.
Últimas noticias del Inter de Milán
La gran noticia en el conjunto visitante pasa por la nueva lesión de Lautaro Martínez, quien sufrió un problema muscular justo después de haber regresado con gol ante la Roma. Su ausencia es un golpe muy duro en este tramo decisivo de la temporada. Inter pierde a su goleador y a un jugador con el que le va mucho mejor cuando está que cuando se ausenta.
El equipo también tiene la baja de Yann Bisseck, aunque recupera a Carlos Augusto tras suspensión. Pio Esposito será el reemplazante de Lautaro, acompañando a Marcus Thuram en el ataque.
Posible alineación del Inter de Milán (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez.