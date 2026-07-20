Cómo y cuándo será la celebración de la selección de España tras conquistar el Mundial 2026

Después de imponerse por 1-0 ante la selección argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de New Jersey, España se prepara para recibir a sus nuevos campeones del mundo 2026. El combinado de Luis de la Fuente volverá a su tierra natal para compartir el título con miles de aficionados en una celebración que recorrerá las principales calles de Madrid.

Recepción con los Reyes y homenaje del Gobierno

Luego de arribar al país en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el primer compromiso oficial del seleccionado será en el Palacio de la Zarzuela, donde será recibido por los reyes Felipe VI y Letizia, además de la princesa Leonor y la infanta Sofía. La recepción está prevista para las 16:30 (hora local de España) y servirá como reconocimiento al histórico logro conseguido por La Roja.

Posteriormente, se trasladarán al Palacio de la Moncloa, donde el presidente Pedro Sánchez encabezará un homenaje para felicitar al plantel y destacar la importancia del segundo título mundial obtenido por España.

El recorrido que seguirá la selección

Una vez concluidos los actos oficiales, sobre las 19:00 horas de España, los jugadores recorrerán Madrid en un micro descapotable mostrando el trofeo conquistado, en una rúa organizada por la Real Federación Española de Fútbol.

El recorrido partirá desde Moncloa y atravesará algunas de las principales avenidas de la ciudad, como Princesa, Alberto Aguilera, Sagasta, Génova, Serrano, la Puerta de Alcalá y Alfonso XII, antes de finalizar en la emblemática Plaza de Cibeles, escenario habitual de las celebraciones del deporte español.

Desde las 18:00 horas habrá un escenario con actuaciones musicales, sesiones de DJ y diferentes actividades para animar la espera de los aficionados, mientras que la llegada de los campeones está prevista alrededor de las 21:00 horas.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Asimismo, la celebración será transmitida en directo por La 1 de RTVE, que ofrecerá una cobertura especial del recorrido y de la fiesta final, además de las plataformas digitales que emitirán imágenes en tiempo real del homenaje a los nuevos campeones del mundo.

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