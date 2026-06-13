Comparación de la alineación de Estados Unidos en el debut del Mundial de Catar 2022 vs 2026: ¿cuál es mejor?

Estamos a minutos de que la selección de Estados Unidos debute en el Mundial 2026, evento en el que figuran como uno de los tres grandes anfitriones, junto a México y Canadá, quienes ya jugaron sus respectivos compromisos en esta copa del mundo.

México venció 2-0 a Sudáfrica, en la inauguración del Mundial 2026, mientras que Canadá empató 1-1 ante su similar de Bosnia. Ahora, los dirigidos por el estratega argentino Mauricio Pochettino buscarán arrancar con el pie derecho en esta competencia.

El plantel con el que cuenta el director técnico sudamericano es brillante. En muchos sentidos, se puede decir que es mejor al que presentaron en la pasada justa mundialista. A través de este artículo, analizamos línea por línea la alineación que debutó en Catar 2022 con la que está a punto de arrancar en el Mundial 2026.

Porteros: Matt Freese vs Matt Turner

United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026 | John Dorton/USSF/GettyImages

El guardameta titular de la selección estadounidense en Catar 2022 fue Matt Turner. Su experiencia en el fútbol europeo lo avalaron, en ese momento, como la mejor opción para custodiar la portería del conjunto norteamericano.

Sin embargo, Matt Freese, quien será el portero titular en el Estados Unidos vs Paraguay ofrece mejor juego con los pies. Es un guardameta más moderno, apoya en la salida y da una visión distinta desde la primera línea. Nuestra resolución es que Matt Freese es mejor.

Defensas: Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream y Antonee Robinson vs Freeman, Chris Richards y Tim Ream

United States Portraits - FIFA World Cup 2026 | Richard Heathcote - FIFA/GettyImages

Hay un par de variantes entre la zaga defensiva que jugó contra Gales en Catar 2022 y la que jugará ante Paraguay en el Mundial 2026. Hace cuatro años, la selección de Estados Unidos jugó con una línea de cuatro y ahora apostarán por una línea de tres centrales y dos extremos abiertos.

La estrategia del ex entrenador de los Estados Unidos, Gregg Berhalter, dista mucho de la visión actual del estratega argentino, Mauricio Pochettino. En nuestro criterio, aunque hay elementos de gran calidad en ambas plantillas, el jugar con carrileros le da un plus a la alineación actual y los vuelve mejores.

Mediocampistas: Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah vs Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie y Antonee Robinson

United States Portraits - FIFA World Cup 2026 | Richard Heathcote - FIFA/GettyImages

Nuevamente, la diferencia pasa más por el acomodo que por los nombres. La incorporación de Sergiño Dest como carrilero le ofrece mayor profundidad al equipo, y lo mismo pasa con Antonee Robinson, quien, en el mundial de Catar 2022 desempeñó un papel más defensivo en comparación con lo que seguramente lo veremos hacer ahora.

Por las razones anteriormente mencionadas, consideramos que el mediocampo actual es mejor que el anterior, ya que hace de Estados Unidos una selección más peligrosa sin descuidar del todo su aparato defensivo.

Delanteros: Tim Weah, Josh Sargent, Christian Pulisic vs Christian Pulisic, Tillman y Balogun

United States Portraits - FIFA World Cup 2026 | Richard Heathcote - FIFA/GettyImages

Por último, compararemos a la ofensiva que jugó en Catar 2022 con la que lanzará ahora Mauricio Pochettino, entendiendo que, una vez que rueda la pelota, cualquier cosa puede suceder, y que las estrategias, en esta clase de encuentros, pueden perder un poco de protagonismo.

El único elemento que repite es Christian Pulisic. Ese jugador que parte del mediocampo y reparte juego a sus delanteros, ahora cuenta con dos atacantes de verdadero peligro, y, sobre todo, mucho dinamismo. Como ha sido una constante en este artículo comparativo, los delanteros que jugarán en el Mundial 2026 nos resultan mejores que los que estuvieron presentes en Catar 2022.

En conclusión, creemos que Mauricio Pochettino llega con un mejor plantel en comparación con el que tuvo Gregg Berhalter. Una buena noticia para el estratega argentino, sin lugar a dudas, pero también una presión extra, tomando en cuenta que se esperan grandes cosas de él, sobre todo, porque Estados Unidos es el anfitrión principal de la justa mundialista.

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