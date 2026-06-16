Comparación del once del debut de Argentina en Qatar 2022 vs el Mundial 2026: ¿Cuál es mejor?

La selección argentina se prepara para un nuevo debut en la Copa del Mundo y Lionel Scaloni está preparando el mejor once posible para el estreno en el Mundial 2026 ante Argelia, que tendrá lugar el martes 16 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Si bien la lista tiene variantes, se espera que la formación inicial para el primer partido tenga varias similitudes con el once que saltó a la cancha aquel partido con Arabia Saudita, fatídico por su resultado aunque valioso por el desenlace final del campeonato del mundo.

El Arrowhead Stadium, el escenario para el debut de los campeones del mundo | Jay Biggerstaff/GettyImages

En el nombre por nombre, parecería que la selección del 2026 tiene mejores jugadores con actualidades brillantes en clubes top, aunque el combinado del 2022 llegaba afianzado tras ganar la Finalissima ante Italia con un rendimiento brillante.

Los cambios son pocos y los analizamos en la siguiente tabla:

Qatar 2022 Estados Unidos, México y Canadá 2026 Emiliano Martínez Emiliano Martínez Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico Cristian Romero Cristian Romero Nicolas Otamendi Lisandro Martínez Nahuel Molina Nahuel Molina Leandro Paredes Exequiel Palacios Rodrigo De Paul Rodrigo De Paul Alejandro Gómez Enzo Fernández Leo Messi Alexis Mac Allister Angel Di Maria Leo Messi Lautaro Martínez Julián Álvarez

Lisandro Martínez tiene un nivel menor al de Nicolás Otamendi en 2022, aunque es un pilar valioso. En ese debut ante Arabia Saudita, ingresó en el segundo tiempo para acomodar cuestiones vinculadas a la última línea.

Exequiel Palacios 2026 está parejo con el Leandro Paredes del 2022, mostrando un nivel muy alto en los dos amistosos previos a la Copa del Mundo. Enzo Fernández, por su parte, le aporta un plus al equipo que no le daba el Papu Gómez, al margen de que juegan en otra posición. El ingreso de Alexis Mac Allister por Ángel Di María incluye a dos jugadores con una actualidad muy buena.

Por último, el cambio de Julián Álvarez en lugar de Lautaro Martínez parece ser mejor por la prestación brillante del jugador del Colchonero en la presión alta del equipo de Lionel Scaloni. En conclusión, el del 2026 es mejor que el del 2022. Ahora restará ver si el resultado final es el mismo.

Tras el partido ante los argelinos, disputarán su segunda presentación el lunes 22 en Dallas ante Austria y cerrarán la fase de grupos el sábado 27, también en el AT&T Stadium, contra Jordania.

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