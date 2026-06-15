Comparación del once del debut de España en el Mundial 2022 vs 2026: ¿Cuál es mejor?

La selección de España debuta hoy lunes en el Mundial 2026 y la ilusión es máxima: llegan como uno de los grandes candidatos y tienen a sus figuras casi al 100% de cara a lo que será la fase de grupos.

El estreno del equipo de Luis de la Fuente será ante Cabo Verde en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta con el arbitraje del jordano Adham Makhadmeh. El grupo H lo completan Uruguay y Arabia Saudita.

Su anterior debut Mundialista fue el 23 de noviembre del 2022, cuando aplastó 7-0 a Costa Rica en Al Thumama Stadium de Doha, Qatar. En la fase de grupos pasó segunda del sorprendente Japón de Hajime Moriyasu y quedó eliminada en octavos de final a manos de Marruecos, la gran sorpresa de aquella Copa del Mundo.

World Cup 2022 - Costa Rica - Germany | picture alliance/GettyImages

La comparación entre las formaciones en el debut

Qatar 2022 Estados Unidos, México y Canadá 2026 Unai Simón Unai Simón César Azpilicueta Marcos Llorente Rodri Pau Cubarsí Aymeric Laporte Aymeric Laporte Jordi Alba Marc Cucurella Sergio Busquets Fabián Ruiz Pedri Pedri Gavi Rodri Ferrán Torres Ferrán Torres Dani Olmo Álex Baena Marco Asensio Mikel Oyarzabal

A diferencia de equipos como Argentina, el cambio en la alineación de España es notorio: son seis futbolistas nuevos y cinco que repiten, aunque algunos en diferente rol como el caso de Rodri, que pasa al mediocampo tras haber jugado como zaguero central frente a Costa Rica en Qatar.

La defensa cambia prácticamente en su totalidad: Marc Cucurella reemplaza a Jordi Alba, Marcos Llorente a César Azpilicueta y Pau Cubarsí ingresa en el lugar que dejó vacante el cambio de posición que Rodri. En esa línea, el único que repite es Aymeric Laporte.

Además, Fabián Ruiz toma la posta en el mediocampo en lugar del histórico Sergio Busquets, Mikel Oyarzabal entra en lugar de Marco Asensio y Álex Baena hace lo propio por Dani Olmo.

En el nombre por nombre, la selección del 2026 parece tener mejor actualidad que la del 2022 en ese entonces, a pesar de que tenía un nombre pesadísimo como el de Sergio Busquets, uno de los héroes en Sudáfrica 2010.

Peru v Spain - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

El mediocampo, por ejemplo, destaca con un ganador del Balón de Oro y un bicampeón de Europa con el París Saint-Germain, junto con el futbolista que movió los hilos del FC Barcelona bicampeón de LaLiga. En la defensa hay futbolistas más afianzados y en la delantera genera más riesgo Oyarzabal que Asensio.

Por lo tanto, y sin sus dos grandes estrellas como Nico Williams y Lamine Yamal, el once con el que debutará España en el Mundial 2026 es mejor que el que presentó en Qatar 2022.

El calendario de España en el Mundial

Tras el debut frente a Cabo Verde, el segundo partido de la fase de grupos será ante Arabia Saudita el 21 de junio, también en el estadio del Atlanta United. Cerrarán la instancia inicial frente a la Uruguay de Marcelo Bielsa en el Estadio Akron de Guadalajara, el 26 de junio.

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