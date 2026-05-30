El pasado 26 de mayo, Mauricio Pochettino, director técnico de la selección de Estados Unidos, dio a conocer a los 26 futbolistas convocados para disputar el Mundial 2026. La lista del estratega tuvo algunas sorpresas de última hora y mantuvo una base de jugadores que disputaron la justa en Catar hace tres años y medio.

Estados Unidos, una de las sedes de la justa del verano, se encuentra en el Grupo D de la competencia. El viernes 12 de junio, el USMNT (United States Men's National Team) se medirá ante Paraguay en su debut en el Mundial.

Después se medirá ante Australia el 19 de junio, y finalmente chocará ante Turquía el 25 de junio. A pesar de fungir como anfitrión del torneo, este grupo pinta para ser muy parejo y el equipo de Pochettino podría sufrir más de los esperado.

Pulisic pinta para ser la gran figura de Estados Unidos en el Mundial 2026 | TIMOTHY A. CLARY/GettyImages

Los 13 jugadores de EEUU que fueron a Catar y que no estarán en el Mundial 2026

Una de las ausencias sorpresivas en la lista final es la de Musah, quien a pesar de no haber tenido una gran temporada en el Atalanta, club en el que se encuentra cedido, es considerado como uno de los medios estadounidenses más prometedores.

En el caso de Cameron Carter-Vickers, el jugador del Celtic se perdió buena parte de la temporada por una lesión del tendón de Aquiles, de la cual todavía no se ha recuperado.

Otros elementos como DeAndre Yedlin y Walker Zimmerman, con tres y un mundial a cuestas, respectivamente, habrían sido descartados para darle paso a jugadores más jóvenes.

Ethan Horvath

Sean Johnson

Walker Zimmerman

Aaron Long

Shaquell Moore

DeAndre Yedlin

Cameron Carter-Vickers

Yunus Musah

Luca de la Torre

Kellyn Acosta

Jesús Ferreira

Jordan Morris

Josh Sargent

Los 13 jugadores que no estuvieron en Catar 2022 pero sí participarán del Mundial 2026

Matt Freese

Chris Brady

Chris Richards

Austin Trusty

Miles Robinson

Alex Freeman

Max Arfsten

Mark McKenzie

Sebastian Berhalter

Malik Tillman

Ricardo Pepi

Folarin Balogun

Alejandro Zendejas

Qué plantel de la selección estadounidense es mejor: ¿el de Catar 2022 o el de Estados Unidos, Canadá y México 2026?

La versión de Estados Unidos para el Mundial de 2026 deja muchas dudas. Entre las notas positivas, parece que el equipo de Pochettino, a diferencia del cuadro que fue a Catar, tiene un par de nueves de categoría con un gran presente: Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) y Folarin Balogun (AS Mónaco), quienes marcaron 19 goles cada uno en la temporada 2025/2026.

Sin embargo, los que preocupan son los jugadores que tendrían que encargarse de surtirles de balones a estos dos. Christian Pulisic viene de una de sus peores temporadas.

El 'Capitán América' fue parte del fracaso del AC Milan en la Serie A tras no conseguir la clasificación a la Champions League. En esta campaña, anotó ocho goles y dio cuatro asistencias en 34 partidos disputados; .

El delantero estadounidense finalizó su campaña con una racha de casi seis meses sin anotar gol con los rossoneros. Su último gol con el Milan fue el 28 de diciembre de 2025.

AC Milan v Cagliari Calcio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Cuando se compara a las selecciones de 2022 y 2026, parece que la dirigida por Gregg Berhalter era un equipo con mejor funcionamiento colectivo, mientras que la escuadra de Pochettino necesita más de algún chispazo individual.

Se espera que jugadores como Weston McKennie, Brenden Aaronson, Sergiño Dest, Tyler Adams, Gio Reyna y Tim Weah, quienes jugarán su segundo mundial, den un paso hacia adelante y lideren al cuadro estadounidense.

Jugadores como McKennie llegarán al Mundial con más madurez | Vincent Carchietta/USSF/GettyImages

El cuadro deThe Bars and Stripes, bajo el mando de Berhalter, llegó de mejor manera a la justa, habiendo ganado la Liga de Naciones de Concacaf 2019-2020 y la Copa Oro 2021.

En contraparte, el cuadro de Pochettino llegará al Mundial 2026 tras quedar en un humillante cuarto lugar en la Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025 y tras perder la final de la Copa Oro 2025 ante México.

En este contexto, parece que el equipo de 2022 es ligeramente superior al de 2026, aunque la nómina seleccionada por Pochettino tiene potencial.