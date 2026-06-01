Comparación entre el plantel de la selección mexicana del Mundial 2022 y el del 2026: ¿cuál es mejor?

Se ha dado a conocer la lista de los 26 futbolistas convocados por Javier: el 'Vasco' Aguirre para representar a la selección mexicana de fútbol en el Mundial 2026, el cual está próximo a disputarse, y en donde la escuadra tricolor será uno de los tres anfitriones, junto a Estados Unidos y Canadá.

Estos son los 26 jugadores convocados por Javier Aguirre para disputar la próxima copa del mundo:

Mexico v Australia - International Friendly | Harry How/GettyImages

Porteros

Raúl 'Tala' Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol/CYP)

Defensas

Israel Reyes (América)

Jorge Sánchez (PAOK/GRE)

César Montes (Lokomotiv/RUS)

Johan Vásquez (Genoa/ITA)

Edson Álvarez (Fenerbahçe/TUR)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar/NED)

Mediocampistas

Álvaro Fidalgo (Betis/ESP)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Romo (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Luis Chávez (Dinamo Moscú/RUS)

Obed Vargas (Atlético de Madrid/ESP)

Orbelín Pineda (AEK Atenas/GRE)

Delanteros

Roberto 'Piojo' Alvarado (Chivas)

César 'Chino' Huerta (Anderlecht/BEL)

Julián Quiñones (Al-Qadisiya/KSA)

Alexis Vega (Toluca)

Armando 'Hormiga' González (Chivas)

Guillermo Martínez (Pumas)

Santiago Gimenez (Milan/ITA)

Raúl Jiménez (Fulham/ING)

¿Podrá México mejorar la bochornosa actuación rendida en el mundial de Qatar 2022?

TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH40-KSA-MEX | KARIM JAAFAR/GettyImages

Hace cuatro años, la selección mexicana de fútbol, entonces dirigida por el estratega argentino Gerado: el 'Tata' Martino, quedó eliminada en ronda de grupos, en lo que fue una de las peores actuaciones de la escuadra nacional en las últimas décadas.

Ahora, bajo la dirección técnica de Javier: el 'Vasco' Aguirre, en lo que será su tercer mundial al frente del conjunto tricolor, buscará hacer historia. La pregunta es: ¿realmente mejoró la plantilla de México para el Mundial 2026? ¿O era mejor la de Qatar 2022?

Estos fueron los convocados por el 'Tata' Martino para Qatar 2022:

Porteros

Guillermo Ochoa (América), Rodolfo Cota (León) y Alfredo Talavera (Juárez)

Defensas

Jorge Sánchez (Ajax), Kevin Álvarez (Pachuca), Néstor Araujo (América), Johan Vásquez (Cremonense), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Gerardo Arteaga (Genk), Jesús Gallardo (Monterrey) y Jesús Angulo (UANL)

Mediocampistas

Andrés Guardado (Betis), Héctor Herrera (Houston Dynamo), Caros Rodríguez (Cruz Azul), Erick Gutiérrez (PSV), Luis Chávez (Pachuca), Erick Sánchez (Pachuca), Edson Álvarez (Ajax), Orbelín Pineda (AEK Athens) y Luis Romo (Monterrey)

Delanteros

﻿Diego Lainez (S.C. Braga), Alexis Vega (Guadalajara), Hirving 'Chucky' Lozano (Napoli), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Roberto Alvarado (Guadalajara), Uriel Antuna (Cruz Azul), Henry Martín (América), Santiago Giménez (Feyenoord), Rogelio Funes Mori (Monterrey) y Jesús Manuel 'Tecatito' Corona (Sevilla)

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