Comparación entre el plantel de la selección mexicana del Mundial 2022 y el del 2026: ¿cuál es mejor?
Se ha dado a conocer la lista de los 26 futbolistas convocados por Javier: el 'Vasco' Aguirre para representar a la selección mexicana de fútbol en el Mundial 2026, el cual está próximo a disputarse, y en donde la escuadra tricolor será uno de los tres anfitriones, junto a Estados Unidos y Canadá.
Estos son los 26 jugadores convocados por Javier Aguirre para disputar la próxima copa del mundo:
Porteros
- Raúl 'Tala' Rangel (Chivas)
- Carlos Acevedo (Santos)
- Guillermo Ochoa (AEL Limassol/CYP)
Defensas
- Israel Reyes (América)
- Jorge Sánchez (PAOK/GRE)
- César Montes (Lokomotiv/RUS)
- Johan Vásquez (Genoa/ITA)
- Edson Álvarez (Fenerbahçe/TUR)
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Mateo Chávez (AZ Alkmaar/NED)
Mediocampistas
- Álvaro Fidalgo (Betis/ESP)
- Brian Gutiérrez (Chivas)
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Luis Romo (Chivas)
- Gilberto Mora (Tijuana)
- Luis Chávez (Dinamo Moscú/RUS)
- Obed Vargas (Atlético de Madrid/ESP)
- Orbelín Pineda (AEK Atenas/GRE)
Delanteros
- Roberto 'Piojo' Alvarado (Chivas)
- César 'Chino' Huerta (Anderlecht/BEL)
- Julián Quiñones (Al-Qadisiya/KSA)
- Alexis Vega (Toluca)
- Armando 'Hormiga' González (Chivas)
- Guillermo Martínez (Pumas)
- Santiago Gimenez (Milan/ITA)
- Raúl Jiménez (Fulham/ING)
¿Podrá México mejorar la bochornosa actuación rendida en el mundial de Qatar 2022?
Hace cuatro años, la selección mexicana de fútbol, entonces dirigida por el estratega argentino Gerado: el 'Tata' Martino, quedó eliminada en ronda de grupos, en lo que fue una de las peores actuaciones de la escuadra nacional en las últimas décadas.
Ahora, bajo la dirección técnica de Javier: el 'Vasco' Aguirre, en lo que será su tercer mundial al frente del conjunto tricolor, buscará hacer historia. La pregunta es: ¿realmente mejoró la plantilla de México para el Mundial 2026? ¿O era mejor la de Qatar 2022?
Estos fueron los convocados por el 'Tata' Martino para Qatar 2022:
Porteros
Guillermo Ochoa (América), Rodolfo Cota (León) y Alfredo Talavera (Juárez)
Defensas
Jorge Sánchez (Ajax), Kevin Álvarez (Pachuca), Néstor Araujo (América), Johan Vásquez (Cremonense), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Gerardo Arteaga (Genk), Jesús Gallardo (Monterrey) y Jesús Angulo (UANL)
Mediocampistas
Andrés Guardado (Betis), Héctor Herrera (Houston Dynamo), Caros Rodríguez (Cruz Azul), Erick Gutiérrez (PSV), Luis Chávez (Pachuca), Erick Sánchez (Pachuca), Edson Álvarez (Ajax), Orbelín Pineda (AEK Athens) y Luis Romo (Monterrey)
Delanteros
Diego Lainez (S.C. Braga), Alexis Vega (Guadalajara), Hirving 'Chucky' Lozano (Napoli), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Roberto Alvarado (Guadalajara), Uriel Antuna (Cruz Azul), Henry Martín (América), Santiago Giménez (Feyenoord), Rogelio Funes Mori (Monterrey) y Jesús Manuel 'Tecatito' Corona (Sevilla)
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.