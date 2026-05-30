Comparación entre la plantilla de la selección española del Mundial 2022 y la del 2026: ¿cuál es mejor?

La selección española aterrizará en norteamérica con el objetivo de intentar redimirse después de 16 años sin avanzar de los octavos de final de una Copa del Mundo.

Los de Luis de la Fuente cuentan con el cartel de favorito para muchos de los expertos y analistas, circunstancia que no termina de convencer en el entorno de la roja.

Hoy en Sports Ilustrated hemos querido traer un análisis comparativo de la expedición que viajó con España a las órdenes de Luis Enrique en 2022 y el escuadrón formado por Luis de la Fuente de cara a la inminente cita mundialista.

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Zhizhao Wu/GettyImages

El técnico español dio a conocer la lista definitiva el lunes de esta misma semana. Una lista carente de excesiva polémica, más allá de la sorprendente ausencia de jugador alguno del Real Madrid.

Las grandes estrellas del combinado español estarán presentes en la cita, pero algunas de ellas como Lamine Yamal o Nico Williams, son serias dudas para comenzar el primer choque de la fase de grupos. Dicho duelo enfrentará a la selección española y a Cabo Verde.

Los 13 jugadores que disputaron el Mundial de 2022 y repetirán en 2026

La comparación es curiosa: de los 26 de Luis Enrique sobreviven 13 jugadores en la lista de Luis de la Fuente (Unai Simón, David Raya, Eric García, Laporte, Marcos Llorente, Rodri, Pedri, Gavi, Ferran, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino y, realmente, también sigue la base de juego alrededor de ellos).

Algunas de las diferencias más significativas las encontramos en la defensa, con la inclusión reciente de jugadores clave como Marc Cucurella o Pau Cubarsí. Mientras que la base del juego se sigue sosteniendo con el tándem Rodri-Pedri.

Georgia v Spain - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Levan Verdzeuli/GettyImages

Qué plantilla de la selección española es mejor: ¿la de Qatar 2022 o el de Estados Unidos, Canadá y México 2026?

El estrepitoso papel del equipo de Luis Enrique en Qatar fue fruto de las consecuencias de arrastrar una tremenda racha negativa de resultados, y es que la selección española se había pasado una década sin cosechar triunfos significativos en absolutamente nada.

Hoy día, la selección confeccionada por De la Fuente ya es por dos veces campeona de Europa (UEFA Nations League y Eurocopa). Se trata de un equipo muy bien trabajado en todas las líneas, y a diferencia de lo que sucedía hace cuatro años, en este momento, España es la selección a batir si otro combinado nacional quiere alzarse con el título.

Las opciones de España pasan por tener inspirado a Lamine Yamal. El joven catalán de apenas 18 años ya es uno de los mejores jugadores del mundo (si no el mejor). Si está al nivel que le hemos visto esta temporada en can Barça, las opciones de España de ganar el Mundial aumentan exponencialmente.

En base a lo analizado, y a los nombres nuevos de la lista de Luis de la Fuente, desde SI creemos que la mejoría de la roja es más que notable. Se trata de una de las selecciones que cuenta con más papeletas para hacerse con el Mundial.