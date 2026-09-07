“Con Monterrey no me quiero enfrentar nunca. Le tengo un cariño enorme”: Mohamed previo a la final de Leagues Cup

Este domingo en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, Toluca y Rayados disputan el título de la Leagues Cup 2026. Se trata de dos equipos con buenas plantillas que quieren demostrar que tienen los argumentos suficientes para poder pelear por el trofeo del Apertura 2026 y la Copa Campeones de la CONCACAF.

Houston, it’s MATCHDAY! 🤘⚽️



The Third Place Match and the Final of #LeaguesCup2026 take center stage at Shell Energy Stadium. Who’s gonna win tonight? 🏆🔥



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Del lado de los Diablos Rojos está el argentino Antonio Mohamed, que ya lo ganó prácticamente todo desde que tomó las riendas en el Clausura 2025. El Turco rompió la sequía sin campeonatos de Liga MX de más de una década al ser monarca del Clausura y Apertura 2025, aparte conquistó el Campeón de Campeones, la Concachampions y el Campeones Cup.



Con respecto a La Pandilla, está comenzando un nuevo proyecto con el argentino Matías Almeyda en el banquillo, luego que estuviera dirigiendo al AEK Atenas de Grecia y al Sevilla de España. Previamente, El Pelado ya había dejado huella en México porque le dio varios cetros a las Chivas: una Liga MX en el Clausura 2017, dos Copa MX, una Supercopa MX y la Concachampions 2018. Ahora, con un equipo bien reforzado, espera repetir la historia con el cuadro regio.



De hecho, El Turco Mohamed militó con Monterrey entre 1998 y el año 2000, además lo dirigió en dos etapas diferentes, ganando una Liga MX en el Apertura 2019, así como dos Copa MX. El argentino siempre le ha tenido un enorme amor al club regio, así que antes del choque para definir al campeón de la Leagues Cup, lanzó algunas declaraciones de respeto.

Antonio Mohamed dijo que no le gusta jugar contra Rayados por el cariño que tiene por el club 💙 pic.twitter.com/DihH9T3qIZ — DLPTLV (@dlptlv) September 7, 2026

“Va a ser un partido de alto riesgo. Monterrey cuenta con un equipo de grandes futbolistas. Un entrenador que acaba de llegar y ya está en la final. Disfrutar el momento, les digo a mis jugadores que jueguen como si fuera la última, así la vamos a encarar. Debemos defender muy bien. Tenemos que estar atentos y hacer el máximo esfuerzo. Con Monterrey no me quiero enfrentar nunca. Es un equipo al que le tengo un cariño enorme. Seremos rivales y después cada uno sigue con su vida. No me gusta enfrentarme a Monterrey, pero soy profesional y lo tengo que hacer”, explicó el estratega.