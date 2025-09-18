Con Nahuel Guzmán como figura, Tigres y Chivas empatan 0-0 en el duelo pendiente por la J1 del Apertura 2025

La noche del miércoles 17 de septiembre del 2024, las Chivas Rayadas del Guadalajara recibieron la visita de los Tigres de la UANL, para el partido pendiente de la jornada número uno, por el torneo de Apertura 2025.

El encuentro estaba pactado para iniciar a las 19:00 hrs (tiempo de México). Sin embargo, una tormenta eléctrica azotó la ciudad de Guadalajara, y el encuentro tuvo que supenderse de forma momentánea.

Todo parecía indicar que el partido, de nueva cuenta, habría de posponerse para una fecha diferente, pero en cuanto la lluvia cesó, la cancha del estadio Akron volvió a la normalidad y el compromiso pudo llevarse a cabo sin mayor inconveniente, dando inicio a las 21:00 hrs (tiempo de México).

El cotejó culminó con un frío empate a cero goles, en el cual fue Tigres quien tuvo el dominio de la pelota, con una posesión del 62%. Fueron ellos, también, quienes generaron mayor peligro, con siete opciones de gol, por solo cinco de Chivas, aunque solo una de ellas fue con dirección a portería.

Sin embargo, si la estadística no tomó en cuenta los embates del Rebaño Sagrado como opciones claras de gol, fue gracias al guardameta felino Nahuel Guzmán Palomeque, quien supo frustrar las intenciones ofensivas del Rebaño Sagrado, y hasta se vistió de héroe, atajándole un penal a Efraín Álvarez, luego de que Javier Aquino cometiera su tercer penal en lo que va del semestre, de nueva cuenta, metiendo la mano de forma imprudente.

Aquí el video del penal atajado por Nahuel Guzmán, que sirvió para que Tigres saliera del Akron con al menos un punto en el bolsillo:

Con este resultado, los dirigidos por Guido Pizarro se mantienen (por el momento), en el quinto lugar de la tabla general, con quince unidades de veinticuatro posibles. Ahora tendrán que concentrarse de lleno en el partido correspondiente a la fecha nueve, cuando se enfrenten ni más ni menos que a los Pumas de la UNAM.