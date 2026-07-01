Con su triunfo sobre Ecuador, México hizo historia para la CONCACAF

México logró una victoria más en el Mundial 2026 para avanzar a los octavos de final, luego de superar 2-0 a Ecuador con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, destacando también a la zaga defensiva comandada por el arquero Raúl Rangel y los centrales César Montes y Johan Vásquez, sumado a Edson Álvarez en el segundo partido, que por cuarto partido consecutivo dejaron el arco en cero.

🤯🇲🇽 MÉXICO ELIMINÓ A ECUADOR Y SE METIÓ EN OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL.



Ganó un partido mata-mata de Mundial por PRIMERA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS.



4 triunfos, 8 goles a favor, 0 en contra. 😮‍💨 pic.twitter.com/fxNfhaq5Zy — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 1, 2026

De este modo, la selección azteca logró algo que ya ha hecho en todas las ediciones de la Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994, a excepción de Qatar 2022, colocarse entre los dieciséis mejores equipos del mundo, esperando por ahora su próximo rival, el cual se conocerá este miércoles del ganador entre Inglaterra y República Democrática del Congo.



Mientras esperamos ver si El Tricolor logra repetir lo hecho en el Mundial 1986 cuando fue anfitrión, arribando hasta los cuartos de final y quedando entre los ocho mejores del planeta, se debe destacar que el conjunto verde hizo historia una vez más, ya que, por primera vez en la historia de la justa internacional, un cuadro de la CONCACAF dejó dejar fuera a uno de la CONMEBOL. Un dato no poco menor y muy interesante.



Fue el estadístico y elemento de ESPN, Alexis Martín-Tamayo, mejor conocido como MisterChip, quien ventiló la información a través de las redes sociales. Hasta el día de hoy, en partidos de eliminación directa, los de Norteamérica habían chocado en cinco ocasiones con los de Sudamérica, siendo todas derrotas para los norteamericanos.

Estamos a 45 minutos de un acontecimiento HISTÓRICO y SIN PRECEDENTES en la historia de la Copa del Mundo.



CONCACAF nunca ha vencido a CONMEBOL en un partido de eliminación directa:



🇦🇷 6-1 USA 🇺🇸 (1930, semi)

🇧🇷 1-0 USA 🇺🇸 (1994, octavos)

🇦🇷 2-1 México 🇲🇽 (2006, octavos)

🇦🇷 3-1… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 1, 2026

El primer choque fue en las semifinales de Uruguay 1930, con Argentina aplastando 6-1 a los Estados Unidos, con dobletes de Guillermo Stábile y Carlos Peucelle. De ahí, las dos confederaciones volvieron a verse las caras hasta Estados Unidos 1994, donde justamente, el anfitrión cayó en octavos de final contra Brasil por la mínima José Roberto Gama ‘Bebeto’.



Tras ello, todas fueron caídas para México. En Alemania 2006, en los octavos de final, El Tricolor comenzó ganando a La Albiceleste con un tanto del capitán Rafael Márquez, sin embargo, un autogol de Jared Borgetti, comprado por Hernán Crespo, y un verdadero golazo, de esos que pocas veces se ven, por parte de Maxi Rodríguez durante el tiempo extra enterraron a la selección del argentino Ricardo La Volpe. Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, jugaron de nuevo en la misma fase, con los argentinos venciendo 3-1, con doblete de Carlos Tévez. Finalmente, en Rusia 2018, La Furia Azteca chocó con La Canarinha y se murió de nada al ser doblegada 2-0 con las anotaciones de Neymar Junior y Roberto Firmino.



La cuestión aquí es si habrá otra victoria más de la CONCACAF sobre la CONMEBOL, ya que aún quedan con vida los tres anfitriones de la zona norteamericana México, Estados Unidos y Canadá, con Brasil, Paraguay, Argentina y Colombia por la zona sudamericana.