CONCACAF presente una sanción histórica a Nahuel Guzmán

Como se ha vuelto una costumbre, Nahuel Guzmán de nueva cuenta está en el foco de la polémica, sin embargo, ahora no es a nivel interno de la Liga MX, sino en el plano internacional. Siendo más en claro, dentro de la CONCACAF han tomado medidas severas en contra del meta por sus comportamientos en la pasada final ante el Toluca.

El meta de los Tigres de la UANL ha sido suspendido por un total de siete partidos oficiales dentro de la CONCACAF Liga de Campeones. En la historia del torneo, nunca se había presentado una sanción de tal nivel de rigurosidad, misma que de forma natural plasma un precedente para la eternidad.

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El Comité de Disciplina de la CONCACAF concluyó que el arquero incurrió en dos conductas distintas que ameritaban castigos independientes. La primera corresponde a los insultos dirigidos hacia el cuerpo arbitral, comportamiento considerado una falta grave que derivó en una sspensión de cuatro partidos.

El segundo castigo y tal vez el más peculiar, llegó por una conducta que también fue considerada antideportiva. De acuerdo con la resolución, Nahuel retrasó de forma deliberada la ceremonia de inicio del encuentro, un acto por el cual CONCACAF ha otorgado otro tres juegos de suspensión al meta.

Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: Final | Manuel Velasquez/GettyImages

Siendo el caso, la sanción final asciende a siete compromisos oficiales y deberá cumplirse de forma exclusiva en la próxima edición de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Por ende, Nahuel podrá realizar sus labores dentro de lo normal en la Liga MX, sin embargo, afectará a los suyos en el torneo internacional.

Lo anterior no significa que Guzmán esté fuera al cien por ciento de la próxima CONCACAF. Sin embargo, es un hecho que podría tener minutos hasta una hipotética semifinal, en caso de que el club consiga llegar a tal instancia y sólo para el juego de vuelta.