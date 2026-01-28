Confirmada la fecha del regreso del América al Estadio Azteca

El Club América ya tiene trazado el camino para volver a su casa histórica. Tras meses de ajustes logísticos y trabajos estructurales, la institución azulcrema confirmó que el regreso al Estadio Azteca se dará durante el presente semestre, marcando un punto de inflexión en su calendario deportivo.

La confirmación llegó desde la cúpula del futbol mexicano. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, ratificó que América ya realizó la solicitud formal para volver al inmueble de Santa Úrsula una vez concluidos los plazos establecidos por la remodelación en curso.

Antes de ese retorno, el club deberá completar su agenda como local lejos del Coloso. América disputará todos sus compromisos de febrero y marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto que ha funcionado como sede provisional mientras avanzan las obras en el estadio más emblemático del país.

La mudanza definitiva está proyectada para abril. A partir de ese mes, el equipo volverá a pisar el césped del Estadio Azteca, ya con las adecuaciones necesarias para cumplir con estándares internacionales y con la mira puesta en eventos de gran escala que se celebrarán en los próximos años.

El regreso no será simbólico ni gradual, sino directo y con alta carga emocional. El primer partido de las Águilas en su hogar renovado será un duelo de alto voltaje, ya que el calendario marca un enfrentamiento ante Cruz Azul, reviviendo una de las rivalidades más intensas del balompié nacional.

Desde el interior del club, la vuelta al Azteca es vista como un impulso deportivo y anímico. El estadio no solo representa tradición, sino también una fortaleza histórica donde América ha construido buena parte de su identidad, títulos y momentos que marcaron generaciones enteras de aficionados.

A nivel logístico, el regreso implica ajustes importantes. Operación de partidos, abonados, accesos y experiencia del aficionado forman parte del plan integral para que la transición desde el Ciudad de los Deportes se realice sin contratiempos, asegurando continuidad deportiva en una etapa clave del torneo.

Así, América se alista para cerrar el semestre donde comenzó todo. Con abril como punto de partida, el Coloso de Santa Úrsula volverá a rugir en partidos oficiales del club, sellando una espera larga pero estratégica, con un clásico ante Cruz Azul como carta de presentación del Azteca renovado.