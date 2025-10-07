Confirmadas las fechas y los horarios para jugar la Supercopa de España 2026

La Federación (RFEF) ya ha hecho públicos los horarios de las semifinales de la Supercopa de España 2026 que se disputará este próximo mes de enero de 2026 en Jeddah, así como el orden de los partidos.

La RFEF determinó este 7 de octubre el orden de juego de ambas semifinales.

De esta forma, se realizó un sorteo desarrollado de forma telemática con los clubes implicados para determinar el orden en el que se jugarán los partidos. La primera semifinal será la que enfrente al FC Barcelona con el Athletic Club; mientras que la segunda pondrá frente a frente al Atlético de Madrid y al Real Madrid.

Real Madrid's English player Jude Bellingham (C) seen in... | SOPA Images/GettyImages

El segundo partido será un derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid y se disputará un día más tarde, el 8 de enero.

La final está programada para el domingo 11 de enero. Todos los partidos se disputarán en el Alinma Stadium de Yeda y el horario previsto de inicio es a las 13 (CE EEUU), 11 (MEX) y 20 (ESP).

En la edición de la temporada anterior, el FC Barcelona derrotó al Real Madrid de Ancelotti de manera contundente, por 5-2.

En la temporada 2023/24, la final también fue un Clásico, y los blancos conquistaron su última Supercopa hasta la fecha, gracias a un hat-trick de Vinícius en un partido que acabó en 4-1 ante los de Xavi, por aquel entonces.

Ya en la 2022/23, también en un Clásico, el Barça derrotó 3-1 al Real Madrid. Anteriormente, en la 2021/22, el Real Madrid salió campeón frente al Athletic Club tras eliminar al Barcelona en semifinales.

La final, el domingo 11 de enero, se jugará a las 20.00h. en hora peninsular española de nuevo en el mismo recinto. Será la sexta Supercopa de España que se celebre en Arabia Saudí después de los triunfos del Real Madrid en 2020, 2022 y 2024 y los del Barcelona en 2023 y 2025 ya que en 2021, a raíz de la pandemia, se jugó en Andalucía.

