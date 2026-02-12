Confirmado el tiempo de ausencia para Luis Romo

Chivas ha confirmado una noticia que golpea de lleno su planificación para las próximas semanas. Luis Romo será baja por lesión y el tiempo estimado de recuperación oscila entre un mínimo de cuatro semanas y un máximo de seis, dependiendo de su evolución médica.

El mediocampista rojiblanco, pieza clave en el equilibrio del equipo, no podrá estar disponible en un tramo crucial del calendario. El cuerpo médico ya definió que el proceso de rehabilitación requerirá paciencia, con controles periódicos para evitar cualquier recaída que pueda extender su ausencia.

En el escenario más optimista, Romo estaría fuera al menos un mes. Sin embargo, el plazo podría alargarse hasta seis semanas si la recuperación no avanza como se espera. En cualquier caso, su ausencia impactará directamente en la estructura titular del Guadalajara.

El futbolista se perderá compromisos determinantes en Liga MX. No estará ante América, Cruz Azul, Toluca, Atlas, Santos y León, una serie de partidos que marcarán el rumbo del torneo para el conjunto tapatío en plena lucha por los primeros puestos.

Además de los encuentros con su club, la lesión también le impedirá atender la próxima Fecha FIFA con la selección mexicana. Romo era considerado una opción recurrente en el esquema nacional, por lo que su baja también representa un ajuste en la planificación del combinado tricolor.

Mazatlan FC v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Para Chivas, la ausencia del mediocampista obliga a replantear variantes en la zona central. Romo aporta experiencia, recorrido y capacidad para romper líneas, cualidades que no son fáciles de sustituir en un calendario que no da margen para tropiezos.

El cuerpo técnico trabajará en soluciones internas para cubrir su puesto, aunque el liderazgo del jugador dentro del vestidor será complicado de reemplazar. La prioridad ahora será recuperar al futbolista en plenitud física antes de forzar un regreso anticipado.

Si la evolución médica sigue los tiempos proyectados, Luis Romo podría reaparecer en abril, con la posibilidad de volver ante Rayados de Monterrey. Ese duelo aparece como el objetivo marcado en el horizonte, siempre y cuando no existan contratiempos en su rehabilitación.