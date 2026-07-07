Contra quién juega Argentina en cuartos de final del Mundial 2026: fecha, hora y sede

Si contra Cabo Verde sufrió, no hay palabras para describir lo que tuvo que pasar Argentina para meterse en cuartos de final del Mundial 2026: a falta de 10 minutos para el final perdía 2-0 contra Egipto, pero en una ráfaga lo dio vuelta y terminó ganándolo 3-2 a los 92' con un cabezazo de Enzo Fernández.

El partido de cuartos de final se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City el próximo sábado 11 de julio a partir de las 20:00 (hora local) y con árbitro aún por confirmar. Argentina jugó ahí en el debut ante Argelia, con victoria 3-0 con hattrick de Leo Messi.

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Sebastian Widmann - FIFA/GettyImages

Su contrincante en los cuartos de final será el ganador del cruce entre Colombia y Suiza, que jugarán este lunes en último turno en el BC Place de Vancouver con el arbitraje de Iván Barton de El Salvador.

Argentina y Colombia no se han enfrentado jamás en una Copa del Mundo, pero si han protagonizado cruces importantes en el último tiempo: se vieron las caras en la final de la Copa América 2024 en Estados Unidos, con triunfo albiceleste por la mínima en la prórroga con gol de Lautaro Martínez.

Argentina v Colombia - CONMEBOL Copa America USA 2024: Final | Carl Kafka/ISI Photos/GettyImages

Argentina y Suiza tienen dos antecedentes Mundialistas: en 1966 la albiceleste se impuso en Sheffield por 2-0 con goles de Luis Artime y Ermindo Onega para acceder a cuartos de final, mientras que en Brasil 2014, también en octavos, los dirigidos por el histórico Alejandro Sabella, vencieron en la prórroga con un tanto de Ángel Di María en San Pablo.

Argentina v Switzerland: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup Brazil | Ronald Martinez/GettyImages

Argentina, a los golpes, va en búsqueda de su cuarta Copa del Mundo, y tiene el anhelo de sumarse al selecto grupo de bicampeones tras su éxito en Qatar 2022. El camino seguirá siendo complicado para ellos, pero han demostrado ante Egipto un nivel de amor propio y mística que no se había visto en este Mundial.