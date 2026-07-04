Argentina ya está en octavos de final del Mundial 2026: el rival, fecha, hora y sede

La selección Argentina continúa su camino en el Copa del Mundo 2026 con la ilusión de defender el título conquistado en Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentó este viernes a Cabo Verde por los dieciseisavos de final en el Hard Rock Stadium de Miami.

En un duelo más sufrido de lo esperado, la selección de Argentina venció 3-2 al conjunto de Cabo Verde, que vendió cara la derrota y puso en serios predicamentos a los actuales campeones del mundo.

Aunque el foco del combinado estuvo puesto en este compromiso, la selección de Argentina llegó a este duelo sabiendo ya quién sería su rival en la siguiente ronda. Se trata de la selección de Egipto, que dejó fuera al conjunto de Australia en la ronda por los 16avos de final.

Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Egipto avanzó como escolta del Grupo G luego de igualar ante Bélgica, conseguir un triunfo clave frente a Nueva Zelanda y asegurar su clasificación tras empatar 1-1 frente a Irán en la última fecha de la fase de grupos.

Con ese resultado alcanzó los cinco puntos y terminó en el segundo puesto de la zona. En los 16avos de final, enfrentaron a la selección de Australia, con quienes empataron 1-1 en tiempo regular y después ganaron en tanda de penales.

Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Alex Slitz/GettyImages

En el récord histórico, la selección de Argentina solo ha jugado en dos ocasiones ante el conjunto de Egipto. Primero en 1928, en El Cairo, y el encuentro acabó 6-0 en favor de los actuales campeones del mundo.

El segundo choque entre estas dos escuadras se llevó a cabo en 2008. y el encuenttro acabó 2-0 en favor de los argentinos, con goles de Sergio: el 'Kun' Agüero y de Nicolás Burdisso. Ambos compromisos fueron de carácter amistoso.

Argentina: 2

2 Empate: 0

0 Egipto: 0

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