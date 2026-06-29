Contra quién juega Brasil en octavos de final del Mundial 2026: posibles rivales, fecha, hora y sede

Segunda misión completada para la Canarinha: tras superar la fase de grupos, le ganaron a Japón 2-1 por los 16avos de final del Mundial 2026 y ya piensan en los octavos de final, donde tendrán que esperar para saber su rival.

Un partido sumamente cerrado, donde los brasileños tuvieron grandes problemas para generar peligro, al final del partido apareció Gabriel Martinelli y anotó el gol que les dio la clasificación.

El próximo contrincante del Scratch será el ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega, que se disputará este martes a la tarde en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Los africanos han sorprendido a todos en el grupo que compartieron con Ecuador, Alemania y Curazao, clasificándose como segundos. Por su parte, los nórdicos alarmaron con la decisión de jugar con suplentes el partido frente a Francia, donde podrían haber ganado el grupo.

El partido de octavos de final se jugará en el MetLife Stadium de New Jersey el próximo domingo 5 de julio a partir de las 14:00 (hora local) y con árbitro aún por confirmar.

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

Se trata de la décimo quinta oportunidad consecutiva que Brasil clasifica a octavos de final, solamente quedando en fase de grupos en Inglaterra 1966. La Canarinha no queda afuera en esta instancia desde Italia 1990, cuando perdieron con Argentina con un gol histórico de Claudio Caniggia en un partido donde la Verdeamarela se cansó de llegar y estrelló varios tiros en los palos.

El Scratch es el equipo con más apariciones mundialistas, con presencia perfecta desde 1930 hasta la actualidad y cinco copas ganadas, siendo así el máximo ganador de la historia. Además, perdieron dos finales y fueron terceros en otro par de oportunidades.