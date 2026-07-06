Contra quién juega España en cuartos de final del Mundial 2026: fecha, hora y sede

España ya está entre los mejores ocho del Mundial 2026 y sabe que viajará de Dallas de vuelta a Los Ángeles para buscar un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

La selección de Luis de la Fuente tuvo que batallar a lo largo de más de 100 minutos para conseguir la tan ansiada clasificación contra una Portugal que lo puso contra las cuerdas en más de una oportunidad, aunque se quedó sin combustible con el correr del partido.

El partido de octavos de final se jugará en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles el próximo viernes 10 de julio a partir de las 14:00 (hora local) y con árbitro aún por confirmar.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-STADIUM-LOS ANGELES | PATRICK T. FALLON/GettyImages

Su contrincante en los cuartos de final será el ganador del cruce entre la polémica Estados Unidos de Mauricio Pochettino y la Bélgica de Rudi Garcia que tendrá lugar este lunes en último turno, en el duelo que se disputará en el Lumen Field de Seattle.

España y Estados Unidos tienen tan solo un antecedente Mundialista y data de 1950, cuando se cruzaron en Brasil y la Furia Roja se impuso por 3-1 en Curitiba con goles de Estanislao Basora, Telmo Zarra y Silvestre Igoa, todos ellos en los últimos diez minutos, para superar a los norteamericanos. La última vez que se vieron las caras fue en un amistoso celebrado en 2011, con triunfo europeo 4-0 coon goles de Fernando Torres, Álvaro Negredo y Santi Cazorla, este por duplicado.

España y Bélgica tienen dos cruces mundialistas en su haber: en México 1986 se vieron las caras en cuartos de final y los belgas se clasificaron por penales para enfrentarse a Argentina, mientras que en Italia 1990 cerraron la fase de grupos con triunfo español por 2-1 en Verona con goles de Michel González y Alberto Górriz.

España busca su segunda estrella tras el éxito del 2010 en su décimo séptima aparición mundialista, con participación ininterrumpida desde Argentina 1978 hasta la fecha. En la próxima edición dirá presente por ser una de las organizadoras.