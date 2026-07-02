Contra quién juega España en octavos de final del Mundial 2026: posibles rivales, fecha, hora y sede

España ya está entre los mejores 16 del Mundial 2026 y sabe que viajará de Los Ángeles a Dallas para buscar un lugar en cuartos de final contra otro rival europeo.

La selección de Luis de la Fuente tuvo algunos problemas para eliminar a su similar austriaco. El doblete de Mikel Oryarzabal y más tarde, el de Pedro Porro fueron suficientes para pasar a la siguiente ronda.

Ahora, la Roja tendrá que esperar lo que sucede entre Portugal y Croacia, que tienen su partido más tarde. El ganador de ese duelo será su rival.

El partido de octavos de final se jugará en el At&T Stadium de Dallas el próximo lunes 6 de julio a partir de las 14:00 (hora local) y con árbitro aún por confirmar.

Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

España y Portugal tienen seis antecedentes Mundialistas entre el primero en 1934 y el último en 2018. En todos ellos, la Furia Roja ganó o empató, mostrando así un invicto fuerte contra su próximo rival. En 1934 registraron una brutal goleada 9-0 en su favor.

España y Croacia nunca se cruzaron en un Mundial, aunque tienen grandes enfrentamientos por la UEFA Nations League: una goleada 6-0 en favor ibérico en 2018 aparece como el antecedente más destacado.

Esta será la tercera vez consecutiva que España juegue los octavos de final y buscará romper una racha pésima: en las últimas dos oportunidades cayó, en 2018 con Rusia y en 2022 frente a Marruecos. La última vez que pasaron esta instancia fueron campeones, en Sudáfrica 2010 gracias al histórico gol de Andrés Iniesta en la prórroga frente a Países Bajos en el Soccer City de Johannesburgo.

España busca su segunda estrella tras el éxito del 2010 en su décimo séptima aparición mundialista, con participación ininterrumpida desde Argentina 1978 hasta la fecha. En la próxima edición dirá presente por ser una de las organizadoras.