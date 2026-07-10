Contra quién juega España en semifinales del Mundial 2026: fecha, hora y sede

El Mundial 2026 ya tiene la mitad de sus semifinalistas: España dejó en el camino de manera agónica a Bélgica en un accidentado partido, donde Thibaut Courtois tuvo que salir por una lesión muscular dejándole su lugar a Senne Lammens, responsable del gol español. El héroe volvió a ser Mikel Merino, tal como sucedió frente a Portugal.

El partido de semifinales se jugará en el AT&T Stadium de Dallas el próximo martes 14 de julio a partir de las 14:00 (hora local) y con árbitro aún por confirmar. Los dirigidos por Luis de la Fuente ya jugaron en este estadio en los octavos de final frente a Cristiano Ronaldo y compañía, por lo que les traerá buenos recuerdos regresar a esta cancha.

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

Su contrincante en los cuartos de final será Francia, que le ganó de manera trabajada a Marruecos: fue 2-0 con tantos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. En este partido, el 10 del Real Madrid se retiró de manera prematura por una molestia muscular, pero parecería que su salida se trató más por precaución que por otra cosa.

Francia y España se midieron en una sola oportunidad en el marco de una Copa del Mundo: fue victoria por 3-1 para los dirigidos por Raymond Domenech en Hannover por los octavos de final del Mundial de Alemania 2006. En esa oportunidad los goles fueron de Franck Ribéry, Patrick Vieira, y Zinedine Zidane. Para la Furia Roja marcó David Villa de penal.

Spain V France, FIFA World Cup Finals 2006 Round Of 16 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

España va de menor a mayor, y si bien su etapa de eliminación directa no es una maravilla ha superado con cierta solvencia a sus rivales: Austria no fue medida, mientras que tanto contra Portugal como frente a Bélgica tuvo que transpirar mucho para dejar en el camino a sus contrincantes. Ahora van contra una de las candidatas, y si quieren bordarle la segunda estrella a su escudo saben que deben estar a la altura.