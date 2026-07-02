Con anotraciones de Folarin Balogun al minuto 45 y de Malik Tillman al 82, la selección de Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina, concretando así su pase a los octavos de final por el Mundial 2026. El encuentro se llevó a cabo en la cancha del Estadio de San Francisco.

Al minuto 64, quien parecía iba a ser el gran héroe de la noche (y que para muchos lo seguirá siendo, con todo y su error), Folarin Balogun, se fue expulsado por una falta con exceso de fuerza, incluso pudo dejar lesionado a su colega de Bosnia.

Mauricio Pochettino halló la manera de mantener la ventaja a pesar de la inferioridad numérica, la cual se aumentó con el gol de Malik Tillman, pero ahora tendrá que pensar en cómo solventar la ausencia de su hombre importante en el ataque del equipo.

USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

Contra quién juega Estados Unidos en octavos de final del Mundial 2026: fecha, hora y sede

Para cuando arrancó el duelo entre Estados Unidos y Bosnia Herzegovina, el conjunto norteamericano ya sabía a quién se enfrentaría en los octavos de final, en caso de avanzar. Se trata de la selección de Bélgica, que venció 3-2 a Senegal con un gol de último minuto.

Fecha: martes 7 de julio

martes 7 de julio Hora: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 3:00 ESP

20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 3:00 ESP Sede: Seattle Stadium

Los equipos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026

Canadá

Brasil

Alemania

Marruecos

Noruega

Francia

México

Inglaterra

Bélgica

Estados Unidos

Los equipos que eliminados en 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica

Japón

Alemania

Países Bajos

Costa de Marfil

Suecia

Ecuador

República del Congo

Senegal

Bosnia y Herzegovina

Las fechas de los partidos que restan por los 16avos de final del Mundial 2026

-Jueves 2 de julio: España vs Austria, Portugal vs Croacia y Suiza vs Argelia

-Viernes 3 de julio: Australia vs Egipto, Argentina vs Cabo Verde y Colombia vs Ghana

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