Contra quién juega México en octavos de final del Mundial 2026: posibles rivales, fecha, hora y sede

La selección mexicana dio un paso importante en sus aspiraciones en el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Javier Aguirre se impuso por marcador de 2-0 ante Ecuador en 16avos de final y consiguió su boleto a la siguiente ronda del certamen.

El conjunto tricolor arrancó como una aplanadora en los primeros minutos del partido ante una confundida selección ecuatoriana. Después de intentarlo hasta en tres ocasiones, Julián Quiñones abrió el marcador para México al minuto 22.

Al minuto 31, en una gran jugada colectiva, Julián Quiñones asistió a Raúl Jiménez, quien marcó el segundo del combinado azteca.

Mexico v Ecuador - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 | Anadolu/GettyImages

De esta manera, México suma su décima clasificación a la fase de octavos de final, tras lograrlo en 1970, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2026.

El equipo mexicano conocerá a su rival en la fase de octavos de final el miércoles 1 de julio. El próximo contrincante del Tri saldrá de la eliminatoria entre Inglaterra y República Democrática del Congo. El duelo entre estas dos escuadras se llevará a cabo en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos.

De acuerdo con el pronóstico de Google, Inglaterra tiene una probabilidad de triunfo del 76%, mientras que Congo apenas tiene una probabilidad de ganar del 7%.

El partido de octavos de final está programado para disputarse el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas (tiempo local).

El historial de México ante Inglaterra y RD Congo en mundiales

La selección mexicana se ha encontrado solamente una vez en un campeonato mundial contra Inglaterra. Este duelo se registró en la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966. El conjunto de los Tres Leones derrotó al Tri por marcador de 2-0. A la postre, los ingleses se coronaron campeones del torneo.

England V Mexico 1966 World Cup Group Match At Wembley | Mirrorpix/GettyImages

Esta es la segunda Copa del Mundo en la que participa República Democrática del Congo, y no hay antecedentes entre estos dos equipos en el certamen. En el único partido que ambas escuadras han disputado, un amistoso en 2006, México se impuso por marcador de 2-1, con doblete de Francisco 'Kikín' Fonseca.