Contra quién juega Paraguay en octavos de final del Mundial 2026: posibles rivales, fecha, hora y sede

Paraguay consiguió su pase a los octavos de final del Mundial 2026 tras empatar 1-1 en los 90 minutos e imponerse ante Alemania en la tanda de penaltis. Los guaraníes dieron una gran exhibición ante los bávaros y lograron llevarse la victoria en el Estadio Boston, en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos.

El conjunto paraguayo se adelantó al minuto 42 con gol de Julio Enciso. Sin embargo, el cuadro bávaro se recompuso tras el medio tiempo y consiguió el empate al minuto 54, con anotación de Kai Havertz.

La igualada prevaleció durante el tiempo reglamentario y se tuvo que llegar a la prórroga y, después, a la tanda de penaltis, para definir a un ganador. En los penales, la gran figura fue el guardameta Orlando Gill.

Esta es la quinta ocasión en que el cuadro paraguayo avanza a octavos de final tras lograrlo en 1986, 1998, 2002 y 2010.

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Robert Cianflone/GettyImages

El cuadro dirigido por Gustavo Alfaro tendrá que esperar a su rival, el cual se definirá este martes 30 de junio.

El próximo contrincante de Paraguay saldrá de la eliminatoria entre Francia y Suecia, que se llevará a cabo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey este martes. De acuerdo con el pronóstico de Google, Les Bleus tienen una probabilidad del 75% de vencer, mientras que los suecos solamente cuentan con un 15% de probabilidad de obtener el triunfo.

El partido de octavos de final de esta llave está programado para disputarse el sábado 4 de julio en el Estadio Philadelphia a las 17:00 horas en Estados Unidos (ET).

El historial de Paraguay ante Francia y Suecia en mundiales

Paraguay y Francia se han medido dos veces en el mundial. El conjunto europeo suma dos victorias: una por marcador de 7-3 en la fase de grupos del Mundial de 1958 y otra por 1-0 en octavos de final del Mundial de 1998, que a la postre ganarían Les Bleus.

Ante Suecia, Paraguay se ha medido un par de veces, con saldo de una derrota y un empate. Se vieron las caras en la fase de grupos del Mundial de 1950 y empataron por marcador de 2-2. En la fase de grupos del Mundial de 2006, Suecia se impuso a la Albirroja por marcador de 1-0.