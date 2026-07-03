El jueves 2 de julio del 2026, en el estadio Toronto, en Canadá, la selección de Portugal se enfrentó al conjunto de Croacia, para el partido correspondiente a los 16avos de final por el Mundial 2026. Los dirigidos por Roberto Martínez, con un Cristiano Ronaldo que busca despedirse del fútbol como campeón del mundo, se quedaron con la victoria, avanzando así a los octavos de final.

Contra quién juega Portugal en octavos de final del Mundial 2026: rival, fecha, hora y sede

Rival: España

España Fecha: 6 de julio

6 de julio Hora: 14:00 EE.UU. (Este), 13:00 MEX, 20:00 ESP

14:00 EE.UU. (Este), 13:00 MEX, 20:00 ESP Sede: Estadio Dallas

Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

El aliciente de este ya de por sí emocionante compromiso por los octavos de final en la copa del mundo 2026, es el choque entre uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, como es el caso del astro portugués, Cristiano Ronaldo, y la joven estrella del FC Barcelona y una de las figuras más importantes de los últimos años, Lamine Yamal.

Hay que recordar que estos futbolistas ya se enfrentaron en una instancia de matar o morir, como lo fue la final de la UEFA Nations League en 2025, y quien se quedó con el trofeo de campeón fue Cristiano Ronaldo.

Los equipos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026

Canadá

Brasil

Alemania

Marruecos

Noruega

Francia

México

Inglaterra

Bélgica

Estados Unidos

España

Portugal

Los equipos eliminados en 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica

Japón

Alemania

Países Bajos

Costa de Marfil

Suecia

Ecuador

República del Congo

Senegal

Bosnia y Herzegovina

Austria

Croacia

Las fechas de los partidos que restan por los 16avos de final del Mundial 2026

-Jueves 2 de julio: Suiza vs Argelia

-Viernes 3 de julio: Australia vs Egipto, Argentina vs Cabo Verde y Colombia vs Ghana

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