Contra quién juega Portugal en octavos de final del Mundial 2026: rival, fecha, hora y sede
El jueves 2 de julio del 2026, en el estadio Toronto, en Canadá, la selección de Portugal se enfrentó al conjunto de Croacia, para el partido correspondiente a los 16avos de final por el Mundial 2026. Los dirigidos por Roberto Martínez, con un Cristiano Ronaldo que busca despedirse del fútbol como campeón del mundo, se quedaron con la victoria, avanzando así a los octavos de final.
Contra quién juega Portugal en octavos de final del Mundial 2026: rival, fecha, hora y sede
- Rival: España
- Fecha: 6 de julio
- Hora: 14:00 EE.UU. (Este), 13:00 MEX, 20:00 ESP
- Sede: Estadio Dallas
Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal
El aliciente de este ya de por sí emocionante compromiso por los octavos de final en la copa del mundo 2026, es el choque entre uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, como es el caso del astro portugués, Cristiano Ronaldo, y la joven estrella del FC Barcelona y una de las figuras más importantes de los últimos años, Lamine Yamal.
Hay que recordar que estos futbolistas ya se enfrentaron en una instancia de matar o morir, como lo fue la final de la UEFA Nations League en 2025, y quien se quedó con el trofeo de campeón fue Cristiano Ronaldo.
Los equipos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026
- Canadá
- Brasil
- Alemania
- Marruecos
- Noruega
- Francia
- México
- Inglaterra
- Bélgica
- Estados Unidos
- España
- Portugal
Los equipos eliminados en 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica
- Japón
- Alemania
- Países Bajos
- Costa de Marfil
- Suecia
- Ecuador
- República del Congo
- Senegal
- Bosnia y Herzegovina
- Austria
- Croacia
Las fechas de los partidos que restan por los 16avos de final del Mundial 2026
-Jueves 2 de julio: Suiza vs Argelia
-Viernes 3 de julio: Australia vs Egipto, Argentina vs Cabo Verde y Colombia vs Ghana
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.