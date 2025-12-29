Copa Pacífica Centenario 2026: fechas, partidos, sede y más

La Copa Pacífica Centenario 2026 es un torneo cuadrangular amistoso de pretemporada en el fútbol mexicano, organizado para conmemorar los 100 años de su refundación, la Benemérita Universidad de Guadalajara.

Tendrá la participación de cuatro equipos: los Leones Negros de la UdeG, el Club Deportivo Guadalajara, el Atlas Fútbol Club y el Club de Fútbol Monterrey, a disputarse en el Estadio Jalisco los días 3 y 4 de enero del 2026.

Servirá como preparación para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y promueve valores como la paz y el desarrollo infantil.

🇧🇪 @udg_oficial, 🐐 @Chivas, 🦊 @AtlasFC y 🤠 @Rayados.



Esta es la #CopaPacifica 🏆 Centenario UDEG 🇧🇪 por la niñez. 🤝



No te la puedes perder este 🗓️ 3 y 4 ene. 🎟️ desde 💲3️⃣0️⃣0️⃣. Cómpralos ya 👉 https://t.co/HBO5LLgRPC (con un 🎟️ boleto entras a todos los juegos) 🤩 pic.twitter.com/IndRS1LYN9 — Leones Negros de la UdeG (@LeonesNegrosCF) December 26, 2025

Fechas, sede y partidos programados

¡COPA PACÍFICA POR ESPN!



ESPN transmitirá los partidos del torneo amistoso Copa Pacífica 2026, en el que participarán Leones Negros, Guadalajara, Atlas y Monterrey.



El torneo se llevará a cabo en el Estadio Jalisco los días 3 y 4 de enero. pic.twitter.com/P8l5EGh90g — PLATINUM Sports (@PlatinumSportMX) December 28, 2025

Sábado 3 de enero:

Monterrey vs Leones Negros – 18:00 horas.

Atlas vs Chivas (Clásico Tapatío) – 20:45 horas.

Domingo 4 de enero:

Partido por el tercer lugar – 16:00 horas.

Gran Final – 18:30 horas.

Sede única - Todo el torneo se disputará en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, Jalisco.

Además, previo a estos partidos se disputarán las finales de la Copa Jalisco Infantil Femenil y Varonil, los cuales buscan desarrollar el talento local en Jalisco.

Así marchan las pretemporadas de Chivas, Atlas y Rayados

Trabajo previo a nuestro viaje a Irapuato 👊🏻#MuchoChivas 🇦🇹 pic.twitter.com/pqjQP8B4pM — CHIVAS (@Chivas) December 27, 2025

La pretemporada del Rebaño Sagrado rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX, bajo la dirección de Gabriel Milito, inició a mediados de diciembre de 2025 con exámenes médicos y físicos en Verde Valle, seguida de trabajos en playa en Isla Navidad, Colima.

El equipo incorporó refuerzos como Brian Gutiérrez, Ricardo Marín (regreso), Ángel Sepúlveda y Ángel Chávez, mientras que tuvo bajas confirmadas como Javier "Chicharito" Hernández, Isaac Brizuela, Cade Cowell (préstamo) y posibles salidas como Alan Mozo o Erick Gutiérrez. Se integraron varios juveniles de la cantera para probarse.

Los Rojinegros disputaron su primer partido de preparación rumbo al Clausura 2026, ante @TepatitlanFC. https://t.co/CdL1VtKVAt pic.twitter.com/xmxW6Iz5fL — Atlas FC (@AtlasFC) December 23, 2025

Por su cuenta, la pretemporada de Atlas FC camino al siguiente certamen, dirigida por Diego Cocca, inició a principios de diciembre de 2025 con exámenes médicos y trabajos físicos en la Academia AGA, seguida de una intensa etapa de playa en la Riviera Maya para fortalecer el condicionamiento.

El equipo incorporó refuerzos como el defensa argentino Manuel Capasso, mientras que tuvo bajas como Mauro Manotas, Carlos Robles, Emilio Orrantia y Matías Cóccaro; también destacaron regresos y pruebas con juveniles, incluyendo la recuperación de Edgar Zaldívar tras lesión.

Nuestros Rayados reportaron esta mañana y realizaron pruebas médicas y físicas de cara al inicio del #Clausura2026. 📈💙⚪️@hospitalangeles Valle Oriente 🩺🦵🏼 pic.twitter.com/bwOtPzwwbk — Rayados (@Rayados) December 27, 2025

Por último, pero no menos importante la pretemporada del conjunto regio rumbo al campeonato mexicano de Primera División dirigida por Domènec Torrent, arrancó oficialmente el 27 de diciembre de 2025 con exámenes médicos y físicos en El Barrial, tras las vacaciones navideñas.

A partir del 28 de diciembre, el equipo iniciará entrenamientos intensos con dobles sesiones hasta el 30, y una sola el 31 para permitir la celebración de año nuevo. El enfoque está en recuperar ritmo competitivo tras la eliminación en semifinales del Apertura 2025, sin etapa de playa reportada y con integración de juveniles.

El equipo tuvo bajas importantes como Sergio Ramos (fin de contrato), Héctor Moreno (retiro) y Sebastián Vegas (préstamo a León), mientras que incorporó refuerzos como Alonso Aceves (desde Pachuca) y Luca Orellano (extremo argentino desde FC Cincinnati de la MLS, en proceso de cierre).

