Corea del Sur vs República Checa: previa, predicciones y alineaciones

Después del partido inaugural entre la selección de México y la selección de Sudáfrica en el Mundial 2026, la actividad continúa dentro del Grupo A con la selección de Corea del Sur y la selección de República Checa.

El equipo asiático disputa su undécima edición consecutiva, mientras que el cuadro europeo regresa a una justa mundialista tras 20 años de ausencia. Este será el primer encuentro oficial entre ambas selecciones en una Copa del Mundo y el cuarto de la historia.

De esa manera, te dejamos con la información más importante sobre este enfrentamiento de la jornada inaugural.

Pronóstico SI Fútbol

El combinado surcoreano tiene amplia experiencia en Copas del Mundo, pero aún así todavía no logran ser una selección dominante y verdaderamente poderosa que imponga miedo y respeto.

Por su cuenta, el cuadro checo también es una selección en creciente aumento de nivel, pero con mucha competencia en su confederación, por lo que es más limitada su experiencia, aún así son equipos con niveles muy similares y el duelo entre sí podría representar un empate.

Corea del Sur 1-1 República Checa

¿A qué hora se juega el Corea del Sur vs República Checa?

Ciudad : Zapopan

: Zapopan Estadio : Guadalajara

: Guadalajara Fecha : jueves 11 de junio

: jueves 11 de junio Hora: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 4:00 ESP (12/06)

La sede será el Estadio Guadalajara | Simon Barber/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Corea del Sur vs República Checa

Corea del Sur: 1

1 Empate : 1

: 1 República Checa: 1

Último partido entre ambos: 05/06/16 - República Checa 1-2 Corea del Sur - Amistoso

Últimos 5 partidos

Corea del Sur República Checa Corea del Sur 1-0 El Salvador 03/06/26 República Checa 3-1 Guatemala 04/06/26 Corea del Sur 5-0 Trinidad y Tobago 31/05/26 República Checa 2-1 Kosovo 31/05/26 Austria 1-0 Corea del Sur 31/03/26 República Checa 2-2 Dinamarca 31/03/26 Corea del Sur 0-4 Costa de Marfil 28/03/26 República Checa 2-2 Irlanda 26/03/26 Corea del Sur 1-0 Ghana 18/11/25 República Checa 5-0 Gibraltar 17/11/25

¿Cómo ver el Corea del Sur vs República Checa por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One México ViX Premium España DAZN España

Últimas noticias de Corea del Sur

Como decimos, este será el 11º Mundial consecutivo que dispute la selección de Corea del Sur, siendo el 12º en toda su historia. Su mejor posicion hasta la fecha que aquel cuarto puesto que logró en 2002, cuando fue uno de los anfitriones del torneo.

Los surcoreanos no perdieron ninguno de sus partidos de clasificación para este Mundial con un registro de 11 victorias y cuatro empates. El equipo de Hong Myung-bo se caracteriza por su solidez defensiva con una defensa liderada por el jugador del Bayern, Kim-Min Jae. El jugador de Los Angeles FC, Heung-Min Son, sigue siendo la principal estrella de este equipo.

Posible alineación de Corea del Sur (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu.

Últimas noticias de República Checa

La República Checa es otra selección que ha mostrado un gran nivel defensivo, habiendo encajado solo ocho goles en la fase de grupos de clasificación. Otro de sus puntos fuertes es el juego aéreo, siendo el delantero del Bayer Leverkusen, Patrik Schick, uno de sus referentes en este aspecto. No obstante, el futbolista del Hoffenheim, Vladimir Coufal, es la estrella de esta selección.

Para este primer partido, el seleccionador Miroslav Koubek, podrá alinear a su once de gala.

Posible alineación de República Checa (3-5-2): Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick.

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