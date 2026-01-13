¿Corre riesgo la presencia de Cristiano Ronaldo en el partido que jugarán México y Portugal?

La selección mexicana enfrentará a Portugal en el mes de marzo, en un partido que se dará en el marco de la próxima fecha FIFA. El encuentro no será uno más, ya que marcará la reapertura del renovado Estadio Azteca, recinto emblemático que se alista para el Mundial y vuelve a escena con un duelo de alto impacto internacional.

Desde el anuncio del partido, el foco mediático y de la afición se ha concentrado en una sola figura: Cristiano Ronaldo. La posibilidad de que el histórico delantero portugués pise por primera vez una cancha mexicana ha disparado expectativas, conversación global y una demanda de boletos pocas veces vista para un partido amistoso.

Cristiano Ronaldo no está asegurado para venir a la reinauguración del Estadio Banortehttps://t.co/5gl8sbJuar — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 13, 2026

Sin embargo, la presencia de Ronaldo no está garantizada. Aunque Portugal llegará con su plantel estelar, la convocatoria final y las decisiones internas del combinado lusitano mantienen abierta la incógnita. La expectativa es real, pero también lo es la prudencia con la que las autoridades han manejado el tema desde el primer momento.

Iván Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, fue claro al respecto y enfrió cualquier certeza absoluta sobre la participación del astro. “La selección de Portugal, por política interna, decidió no poner cláusulas de participación para Cristiano Ronaldo en ninguno de sus contratos para partidos amistosos”, explicó el directivo.

Esta postura responde a una línea institucional del representativo portugués, que evita compromisos individuales por encima de decisiones técnicas o físicas. En ese sentido, el cuerpo técnico de Portugal se reserva la posibilidad de dosificar cargas, administrar minutos o incluso prescindir de alguna figura, dependiendo del contexto competitivo y de planificación.

Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Seb Daly/GettyImages

Aun con esa aclaración, el partido ha sido un éxito total en términos comerciales y simbólicos. El boletaje se agotó al cien por ciento en tiempo récord, impulsado tanto por la reapertura del Estadio Azteca como por la expectativa de ver a Ronaldo. Para muchos aficionados, sería un momento histórico irrepetible.

De concretarse su presencia, el amistoso significaría el primer partido oficial de Cristiano Ronaldo en territorio mexicano a nivel de selecciones. Un hecho que trasciende lo deportivo y se instala en la memoria colectiva, reforzando el carácter especial del evento y su lugar dentro del calendario rumbo al Mundial.

México y Portugal ofrecerán un duelo de alto nivel, con o sin Ronaldo en la cancha. La reapertura del Azteca, el contexto mundialista y el choque entre dos selecciones de peso garantizan un espectáculo mayúsculo. La incógnita sigue viva, pero la fiesta ya está asegurada.