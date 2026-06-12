Costa de Marfil vs Ecuador: previa, predicciones y alineaciones

El grupo E del Mundial 2026 cerrará su fecha 1 el domingo 14 con el encuentro entre Costa de Marfil y Ecuador, donde estos dos equipos buscarán sacarse ventaja en una zona donde Alemania, que jugará más temprano ante Curazao, tiene todos los números para ser la primera.

Pronóstico SI Fútbol

Si los teutones no decepcionan como en Rusia y Qatar, este encuentro será una final por el segundo puesto del grupo. Tanto Costa de Marfil como Ecuador saben que este partido será clave por la debilidad de Curazao y la fortaleza de Alemania.

El trámite será reñido entre dos equipos extremadamente físicos y bien trabajados. Se esperan goles, aunque el empate podría no romperse.

Costa de Marfil 1-1 Ecuador

¿A qué hora se juega Costa de Marfil vs Ecuador?

Ciudad : Philadelphia, Estados Unidos

: Philadelphia, Estados Unidos Estadio : Lincoln Financial Field

: Lincoln Financial Field Fecha : domingo 14 de junio

: domingo 14 de junio Hora : 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 01:00 del lunes ESP

: 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 01:00 del lunes ESP Arbitro: Michael Oliver

SE Palmeiras v Botafogo FR: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Al Bello/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Costa de Marfil y Ecuador

Costa de Marfil : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Ecuador: 0

Estos dos equipos se enfrentarán por primera vez en su historia.

Últimos 5 partidos

Costa de Marfil Ecuador Francia 1-2 Costa de Marfil

04/06/26 Ecuador 3-0 Guatemala

07/06/26 Escocia 0-1 Costa de Marfil

31/03/26 Ecuador 2-1 Arabia Saudita

30/05/26 Corea del Sur 0-4 Costa de Marfil

28/03/26 Países Bajos 1-1 Ecuador

31/03/26 Egipto 3-2 Costa de Marfil

10/01/26 Marruecos 1-1 Ecuador

27/03/26 Costa de Marfil 3-0 Burkina Faso

06/01/26 Ecuador 2-0 Nueva Zelanda

17/11/25

¿Cómo ver Costa de Marfil vs Ecuador por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain

Últimas noticias de Costa de Marfil

FBL-AFR-2025-MATCH 48-EGY-CIV | FRANCK FIFE/GettyImages

Los marfileños vienen de una excelente fecha FIFA de marzo, donde aplastaron a Corea del Sur por 4-0 y vencieron a Escocia, dos selecciones que jugarán este Mundial. Su último amistoso de preparación fue con derrota ante Francia el pasado jueves 4 de junio.

Vienen de llegar a cuartos de final de la Copa Africana de Naciones en enero pasado, donde cayeron ante Egipto por 2-0.

Tiene jugadores de referencia como Franck Kessié o Nicolas Pepé, y también cuenta con el jugador del Leipzig, Yan Diomandé, considerado una de las grandes promesas del fútbol africano

Posible alineación de Costa de Marfil contra Ecuador (4-4-2): Alban Lafont; Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Ghislain Konan; Nicolas Pépé, Christ Oulai, Franck Kessie, Bazoumana Touré; Elye Wahi y Bénie Traoré.

Últimas noticias de Ecuador

DBL-WC-2026-ECU-PRESSER | RODRIGO BUENDIA/GettyImages

El equipo de Sebastián Beccacece fue una de las grandes sensaciones de las últimas eliminatorias y vienen con buenos rendimientos en los amistosos previos a la Copa del Mundo.

En la última Copa América cayeron por penales en cuartos de final ante la selección argentina campeona del mundo y, posteriormente, bicampeona continental.

Posible alineación de Ecuador contra Costa de Marfil (4-2-3-1): Hernán Galíndez; José Hurtado, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco; Gonzalo Plata, Kendry Páez, Anthony Valencia; Enner Valencia.

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