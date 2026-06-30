Costa de Marfil vs Noruega - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Noruega, que participa en su primer Mundial desde 1998, aspira a alcanzar los octavos de final cuando se enfrente a Costa de Marfil el martes.

Se prevé un encuentro muy igualado en el estadio de los Dallas Cowboys, después de que el equipo de Emerse Faé venciera a Ecuador y pusiera en aprietos a Alemania en la fase de grupos.

Costa de Marfil disfruta de su primera participación en una competición de alto nivel en 12 años, tras haber alcanzado nunca antes las fases eliminatorias. Pocos consideraban a Les Elephants como una posible sorpresa al otro lado del Atlántico, pero el equipo de Faé ha ofrecido un espectáculo emocionante hasta el momento. Una victoria por 2-0 sobre la debutante Curazao en la tercera jornada les aseguró el pase del Grupo E como segundos clasificados.

El seleccionador noruego, Ståle Solbakken, insistió en que era necesario rotar a todos los jugadores contra Francia después de que su equipo asegurara su pase a dieciseisavos de final tras vencer a Irak y Senegal. Fueron goleados por 4-1 por Les Bleus gracias a un triplete de Ousmane Dembélé en la primera parte, pero Solbakken no pareció demasiado desanimado por la previsible derrota.

Está jugando a largo plazo, y Noruega espera igualar su hazaña de 1998, cuando alcanzó los octavos de final por primera vez desde 1938.

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