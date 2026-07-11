El partido entre Bélgica y España por los cuartos de final del Mundial 2026 estaba empatado a uno y todo parecía indicar que, salvo un gol agónico, nos esperaba la prórroga. En la pausa de hidratación del segundo tiempo, Rudi García tuvo que tomar una decisión fuerte: Thibaut Courtois sufrió una molestia muscular y fue reemplazado por Senne Lammens, del Manchester United. Este dio un rebote importante en el gol de Mikel Merino, que le dio la clasificación a la Furia Roja a las semifinales de la Copa del Mundo.



"Yo podía seguir, pero sin pegarle fuerte a la pelota. Fue decisión del míster cambiarme porque no estaba al 100%. Me sentía bastante bien atajando, pero al pegarle fuerte con los pies empecé a notarlo más y por eso paré", dijo Courtois en zona mixta tras la eliminación.

Además, agregó: "Le dije de seguir, pero como no podía hacer saques largos, que era el juego que queríamos hacer hoy, el entrenador decidió cambiarme. No pasa nada, son decisiones de él. Ante todo hay que pensar en el equipo".

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Grimm/GettyImages

"Me sentía bien, estaba haciendo atajadas y sentía que podía parar a España. Ellos merecieron ganar porque impusieron su juego, pero en un Mundial, con el partido 1-1, creo que todo era posible", cerró.

Sobre el porvenir de la Copa del Mundo, escogió a España como una de sus favoritas: "Obviamente puede ganar el Mundial porque tiene mucha ilusión y un gran equipo y yo creo que el ganador de esa semifinal será el campeón del mundo".

Por último, puso en duda su continuidad en la Selección de Bélgica: "Veremos con mi futuro en la Selección. Me gustaría quizás tomar un descanso en la Nations League y volver para las clasificatorias para la Eurocopa, es una decisión de la Federación".