Courtois es baja de última hora y no jugará frente al Olympiacos
Los problemas se siguen acumulando en el Real Madrid. El equipo blanco tendrá que viajar a Grecia y enfrentarse al Olympiacos sin Thibaut Courtois. El guardameta abandonó las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas incluso antes de comenzar el entrenamiento del martes tras sufrir una indisposición y tuvo que ser atendido por los médicos del club.
"Tras la exploración realizada hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un proceso vírico gastrointestinal. Causa baja para el desplazamiento a Atenas. Pendiente de evolución", informaron desde el club blanco.
Por lo tanto, Courtois no viajará con el resto de la expedición y se perderá, al menos, el partido de Champions de este miércoles frente a Olympiacos. La baja del belga le abre la puerta de la titularidad a Andriy Lunin, quien de momento no ha jugado ningún partido esta temporada. Desde la recuperación de Courotis, el ucraniano ha vuelto a su rol de segundo guardameta del equipo.
De esta manera, Courtois se incorpora a las bajas ya conocidas de Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni y Franco Mastantuono. Habrá que ver si Xabi Alonso puede recuperar algún efectivo de cara a este partido de Champions.
Sin duda es un duro contratiempo para el equipo blanco, que atraviesa uno de los momentos más delicados en lo que llevamos de temporada. Y es que el Real Madrid lleva tres partidos consecutivos sin conocer la victoria (una derrota en Champions frente al Liverpool y dos empates en LaLiga ante el Rayo Vallecano y el Elche). No obstante, se mantienen dentro del Top 8 en Europa y siguen siendo líderes del campeonato en España, aunque ahora solo con un punto de ventaja sobre el FC Barcelona.
Periodista, leonesa afincada en Madrid. Desde que tengo uso de razón el fútbol despertó emociones muy fuertes en mí y tuve la suerte de convertir mi pasión en mi profesión.