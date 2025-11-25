Courtois es baja de última hora y no jugará frente al Olympiacos

Los problemas se siguen acumulando en el Real Madrid. El equipo blanco tendrá que viajar a Grecia y enfrentarse al Olympiacos sin Thibaut Courtois. El guardameta abandonó las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas incluso antes de comenzar el entrenamiento del martes tras sufrir una indisposición y tuvo que ser atendido por los médicos del club.

"Tras la exploración realizada hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un proceso vírico gastrointestinal. Causa baja para el desplazamiento a Atenas. Pendiente de evolución", informaron desde el club blanco.

Parte médico de Courtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2025

Por lo tanto, Courtois no viajará con el resto de la expedición y se perderá, al menos, el partido de Champions de este miércoles frente a Olympiacos. La baja del belga le abre la puerta de la titularidad a Andriy Lunin, quien de momento no ha jugado ningún partido esta temporada. Desde la recuperación de Courotis, el ucraniano ha vuelto a su rol de segundo guardameta del equipo.

De esta manera, Courtois se incorpora a las bajas ya conocidas de Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni y Franco Mastantuono. Habrá que ver si Xabi Alonso puede recuperar algún efectivo de cara a este partido de Champions.

Sin duda es un duro contratiempo para el equipo blanco, que atraviesa uno de los momentos más delicados en lo que llevamos de temporada. Y es que el Real Madrid lleva tres partidos consecutivos sin conocer la victoria (una derrota en Champions frente al Liverpool y dos empates en LaLiga ante el Rayo Vallecano y el Elche). No obstante, se mantienen dentro del Top 8 en Europa y siguen siendo líderes del campeonato en España, aunque ahora solo con un punto de ventaja sobre el FC Barcelona.

