Courtois no jugará la Nations League con Bélgica y toma una decisión clave para su futuro

Thibaut Courtois tomó una decisión sobre su futuro internacional y acordó con el nuevo seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, que no participará en la próxima edición de la Nations League, que dará comienzo a la fase de grupos el próximo 24 de septiembre. La medida, sin embargo, no representa un adiós definitivo al combinado nacional.

“He tomado la decisión de no disputar toda la campaña de la Nations League con los Diablos Rojos”, explicó el arquero del Real Madrid al diario belga Het Laatste Nieuws. Aún así, aclaró que solamente estaría disponible de manera excepcional si el entrenador afronta una situación complicada por lesiones.

🚨 Official: Thibaut Courtois puts his International career on hold. pic.twitter.com/xIEGNHFAcO — Madrid Zone (@theMadridZone) September 9, 2026

La Eurocopa, el próximo objetivo

Courtois mantiene firme su intención de seguir defendiendo el arco de Bélgica y apunta a regresar a las convocatorias de cara a la Eurocopa 2028, que se disputará en Reino Unido e Irlanda. Las eliminatorias comenzarán en marzo de 2027, instancia para la que el arquero espera volver a estar disponible.

Van Bommel, de todos modos, fue claro con el experimentado arquero y le comunicó que su regreso no significará recuperar automáticamente la titularidad. “No podría garantizarmela”, reveló el jugador merengue sobre la conversación que mantuvo con el seleccionador.

Courtois acepta el desafío por el puesto

En esa misma línea, el arquero aseguró que está dispuesto a competir nuevamente por la titularidad y demostrar que continúa siendo una opción de primer nivel para Bélgica. Courtois atraviesa además un gran momento bajo los tres palos del Real Madrid, algo que volvió a demostrar en el triunfo por 2-1 ante el Inter en el estreno de la UEFA Champions League.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Victor Carretero/GettyImages

Ahora, el belga apuesta por dosificar esfuerzos y priorizar su continuidad en el merengue. Su contrato con el conjunto español termina en junio de 2027, aunque el club trabaja para extender su vínculo. Por eso, su ausencia en la Nations League podría ser clave para administrar su físico y prolongar su carrera al máximo nivel.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO