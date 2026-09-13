Courtois se acerca a una renovación con el Real Madrid

Uno de los casos que debe resolver el Real Madrid en materia de futbolistas es la continuidad (o no) de Thibaut Courtois, que ingresó en su última temporada de vínculo en las últimas semanas y, si lo deseara, podría arreglar con algún otro club en el futuro cercano.

A pesar de esta situación, se espera no solo que Courtois no negocie con otra institución sino que rubrique su continuidad en la Casa Blanca por un año más: según informes, el club está totalmente satisfecho con su rendimiento en este arranque de temporada y le ofrecerían un nuevo contrato por una temporada, extendiéndose este hasta mediados de 2028.

El guardameta belga tiene 34 años y es uno de los máximos referentes de la plantilla del Real Madrid, ya que es, junto con Valverde y Vinicius, uno de los jugadores que más tiempo hace que está en la Casa Blanca de manera ininterrumpida.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Victor Carretero/GettyImages

Bajo los tres palos del Merengue lleva jugados 339 partidos, con 330 goles recibidos y 130 vallas invictas, posicionándose así como uno de los arqueros con mejor rendimiento en la historia de la institución.

En cuanto a títulos, su palmarés es envidiable: ganó dos UEFA Champions League, tres ediciones de LaLiga, dos Supercopas de la UEFA, un Mundial de Clubes, una Copa Intercontinental, tres Supercopas de España y una Copa del Rey.

Mourinho, conforme tras la victoria ante el Rayo Vallecano

Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

"Definiría el partido como uno de 45'. En 45', acabado. Sabía que el equipo no tenía fuerza física y mental para jugar el segundo tiempo como ha jugado. La imagen que ilustra todo es cómo Bellingham ha jugado los últimos 10 minutos. Prácticamente todos ha cometido errores en construcción, la dificultad para presionar, los tiros a puerta... Ya lo sabía. Me esperaba que iba a ser así", analizó Mou.

Reespeecto al último cambio que hizo, explicó: "Fácil: quiero ganar y quiero ganar con el máximo posible de goles. Cuando estás 3-1, con 5' por jugar, tienes a un lateral muy potente en el Rayo capaz de crear peligro... Ahí me ha parecido que es mejor cerrar la puerta. El tiempo de hacer filigranas y meter goles para mí había terminado. Después hicimos el cuarto, todavía mejor".