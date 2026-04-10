Crece la incertidumbre en el Arsenal por Ødegaard tras una nueva molestia física

Durante el cruce de Champions League ante el Sporting CP, el mediocampista del Arsenal, Martin Ødegaard, debió abandonar el campo de juego a los 70 minutos del encuentro tras evidenciar molestias físicas en una pierna.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El entrenador de la selección de Noruega, Ståle Solbakken, afirmó que se trata de un golpe menor y descartó una lesión de gravedad en el jugador. Según explicó, el volante recibió “un impacto donde no debía”, y confía en que volverá pronto a la actividad deportiva.

Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | NurPhoto/GettyImages

Una temporada marcada por las lesiones

Más allá de este episodio puntual, Ødegaard atraviesa una campaña irregular en lo físico, con molestias recurrentes que le impidieron tener continuidad durante las competencias que disputa en paralelo a la Premier League el conjunto inglés.

Durante el inicio de la temporada, arrastró problemas en el hombro y luego sufrió una lesión en la rodilla que lo marginó del fútbol durante varias semanas. Entre diciembre y enero volvió a sumar minutos con cierta regularidad pero volvió a recaer en una serie de impedimentos musculares que obligaron al cuerpo técnico, encabezado por Mikel Arteta, a prolongar sus plazos de recuperación.

El punto más crítico en su historial reciente de lesiones llegó en marzo, cuando otra molestia en la rodilla lo dejó afuera de compromisos importantes, tanto con el club inglés como con la selección noruega.

El Arsenal atraviesa el tramo decisivo de la temporada con varias competencias en simultáneo y un plantel exigido físicamente, que condiciona las variantes tácticas para Arteta. Sin Ødegaard, su principal generador de juego, el equipo pierde claridad en ataque los últimos metros y dificulta la eficacia de los resultados.

🚨 Martin Ødegaard enters the final two years of his contract at Arsenal this summer, but it is understood that Mikel Arteta is minded to keep his captain. ✅🇳🇴 [@SamiMokbel_BBC] pic.twitter.com/z736yD7tqn — DailyAFC (@DailyAFC) April 9, 2026

En la Premier League, los Gunners mantienen una ventaja considerable de nueve puntos por encima de su escolta, el Manchester City, en la recta final de la campaña, pero aún deben sostener el rendimiento en varios encuentros que definirán su año deportivo. Además, el calendario europeo añade una exigencia extra que obliga a administrar las cargas sobre los jugadores titulares.

A falta de un parte médico oficial, en el Arsenal saben que cualquier contratiempo con el jugador noruego puede condicionar significativamente sus aspiraciones en el cierre de la temporada.

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