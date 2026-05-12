Crece la tensión en el plantel del Real Madrid por Valverde

El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada puertas adentro; la fuerte discusión entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento expuso las tensiones que se arrastran desde hace meses y generó un fuerte revuelo dentro del plantel.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Un cruce que sacudió al vestuario

La situación tomó relevancia luego de que el club confirmara que el mediocampista uruguayo sufrió un traumatismo craneoencefálico que lo dejará marginado de la actividad deportiva por aproximandamente dos semanas.

Real Madrid V Elche Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Si bien en un primer momento trascendió que la pelea había terminado a los golpes, el propio Valverde intentó desmentir esa versión con un extenso comunicado en redes sociales.

El volante explicó que la lesión se produjo tras golpear accidentalmente una mesa en medio de la discusión y negó cualquier agresión física entre ambos futbolistas. Además, reconoció que la situación refleja el desgaste emocional que atraviesa el equipo en una temporada marcada por la exigencia competitiva y los malos resultados.

Multas y diferencias internas

Tanto Valverde como Tchouaméni fueron sancionados económicamente por el Real Madrid tras el conflicto. La dirigencia decidió aplicar una multa a ambos jugadores y cerrar el tema de manera interna para evitar una mayor exposición mediática.

Sin embargo, la confrontación habría dejado heridas más profundas dentro del vestuario merengue. Según la información divulgada por el periodista Ramón Álvarez de Mon, algunos jugadores de peso no quedaron conformes con la continuidad de Valverde y consideran que su salida podría aliviar el clima dentro del plantel.

🚨🚨 BREAKING: Some LOCKER ROOM HEAVYWEIGHTS are now asking Real Madrid to SELL FEDE VALVERDE THIS SUMMER! @Ramon_AlvarezMM pic.twitter.com/t1IL0VOPRt — Madrid Zone (@theMadridZone) May 11, 2026

Las diferencias no serían una novedad. Desde hace meses existen divisiones marcadas entre distintos grupos del conjunto, especialmente tras la salida de Xabi Alonso como entrenador. Mientras algunos referentes cuestionaban sus métodos, otros futbolistas respaldaban al técnico español y su idea de trabajo.

Pese a los rumores y al creciente malestar en el Madrid, la postura oficial del club sigue siendo clara y aseguran que no hay intención de vender ni a Valverde ni a Tchouaméni en el próximo mercado de pases.

El uruguayo, además, continúa siendo una pieza importante dentro del plantel y uno de los capitanes del equipo. Su contrato se extiende hasta 2029 y cuenta con una cláusula de rescisión millonaria, lo que hace todavía más compleja cualquier posible negociación.

De todos maneras, el episodio volvió a poner bajo la lupa la convivencia dentro del vestuario merengue y dejó en evidencia un problema que la institución todavía no logró resolver completamente.

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