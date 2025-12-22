Crecen los temores en el vestuario del Liverpool por la lesión de Alexander Isak

En las últimas horas ha habido reportes cruzados sobre la gravedad de la lesión que sufrió Alexander Isak en el partido de fin de semana de la Premier League. La incertidumbre crece entre los seguidores del Liverpool y también entre sus compañeros de equipo.

El portero del equipo, Alisson Becker, pronosticó que Isak “estará bien” después de que el cotizado delantero se retirara cojeando en el duelo contra el Tottenham Hotspur. Sin embargo, los reportes de prensa especulan con una posible fractura en el tobillo u otra dolencia importantes.

El jugador sueco de 26 años de edad, que fue fichado en el verano por los Reds, anotó apenas su tercer gol con este uniforme pero la alegría duró apenas 10 minutos.

Isak ha estado en medio de un inicio de temporada increíblemente lento en Anfield y ese tanto fue su aporte en la caótica victoria del sábado por 2-1 sobre el Tottenham. Pero no todo fue celebración, e Isak cayó al suelo agarrándose la rodilla después de una entrada de Micky van de Ven.

De inmediato hubo preocupación por una posible lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) de Isak, sobre todo cuando el entrenador Arne Slot insistió en decir que su intención le indica que no es algo positivo. Sin embargo, The Athletic consultó fuentes en el club que creen que la lesión del atacante se encuentra en otra parte de la pierna, más hacia la zona inferior.

Mientras la afición del Liverpool se enfrenta a una espera llena de angustia mientras se determina la gravedad de la lesión de Isak, el portero Alisson sugirió que podría haber motivos para ser optimista.

“Creo que estará bien”, declaró Alisson a Stadium Astro. “Me alegro por él por haber marcado el gol, pero, por supuesto, no queríamos que se lesionara. Esperemos que solo sea un golpe y nada grave, porque puede ayudar mucho a nuestro equipo con su calidad”.

Florian Wirtz muestra su apoyo a Isak

La lesión de Isak se produjo después de concretar la primera asistencia de Florian Wirtz en la liga | Marc Atkins/GettyImages

El gol de Isak fue significativo para el Liverpool por varias razones. El delantero sueco había estado de bajo perfil tras su llegada a los Reds, pero además marcó la que resultó ser la primera asistencia en la Premier League para otro recién llegado del mercado de verano, el internacional alemán Florian Wirtz.

“Alex ha sido un poco desafortunado”, declaró Wirtz a LFCTV tras el pitazo final. “Espero que no sea muy grave, pero habrá que esperar. Espero que Alex vuelva pronto”.

El atacante sueco también recibió apoyo de Linda Pizzuti, la esposa del dueño del club, John W. Henry. La señora Pizzuti escribió en Instagram un post en el que celebra el triunfo y envía buenos deseos al jugador: “A tres puntos de distancia, y esperando que Isak esté bien”.

Ya está en manos de los especialistas y en Anfield hay un plan de emergencia, Lo que se espera ahora es que el Liverpool revele el resultado de las pruebas de la lesión de Isak en los próximos días. Se cree que Slot ofrecerá otra actualización antes de la visita del Wolverhampton Wanderers el sábado, un choque en el que Hugo Ekitiké podría ser titular.

El equipo de Slot tiene encuentros complicados contra equipos como el Arsenal y el Marsella en enero, un mes que termina con la visita del Newcastle United, el antiguo equipo de Isak.

