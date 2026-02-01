Cremonese vs Inter de Milán: previa, predicciones y alineaciones

La Serie A continúa este domingo con un duelo de realidades opuestas en el Stadio Giovanni Zini. El Inter de Milán, sólido líder del campeonato y favorito al Scudetto, visita a una Cremonese que atraviesa su peor momento de la temporada.

El equipo de Cristian Chivu llega en estado de gracia: invicto en sus últimos 10 partidos de liga y con la moral alta tras vencer 2-0 al Borussia Dortmund en Champions League, aunque tendrán que jugar playoffs. En el torneo local, vienen de aplastar 6-2 al Pisa, ampliando su ventaja a 5 puntos sobre el Milan.

Por su parte, la Cremonese de Davide Nicola está en caída libre, habiendo sumado solo 3 puntos en las últimas 8 jornadas y con una sequía goleadora preocupante.

¿A qué hora se juega el Cremonese vs Inter de Milán?

Ciudad : Cremona, Italia

: Cremona, Italia Estadio : Stadio Giovanni Zini

: Stadio Giovanni Zini Fecha : domingo 1 de febrero

: domingo 1 de febrero Hora : 12:00 EE.UU (Este), 11:00 CDMX, 18:00 España

: 12:00 EE.UU (Este), 11:00 CDMX, 18:00 España Árbitro: Davide Massa

Stadio Giovanni Zini, casa del US Cremonese | Image Photo Agency/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos (últimos partidos)

Cremonese: 0 victorias

Empate: 0

Inter de Milán: 5 victorias

Dato destacado: El Inter ha ganado 7 de sus últimas 8 visitas a Cremona. En la primera vuelta de esta temporada, los 'Nerazzurri' golearon 4-1 en San Siro.

Últimos 5 partidos

Cremonese Inter de Milán Sassuolo 1-0 Cremonese

(25/01/26) Dortmund 0-2 Inter

(28/01/26) Cremonese 0-0 Hellas Verona

(19/01/26) Inter 6-2 Pisa

(23/01/26) Juventus 5-0 Cremonese

(12/01/26) Inter 3-1 Arsenal

(20/01/26) Cremonese 2-2 Cagliari

(08/01/26) Udinese 0-1 Inter

(17/01/26) Fiorentina 1-0 Cremonese

(04/01/26) Inter 2-2 Napoli

(11/01/26)

¿Cómo ver el Cremonese vs Inter de Milán por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos Paramount+, fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One México ESPN 2, Disney+ Premium España DAZN

FBL-EUR-C1-DORTMUND-INTER MILAN | SASCHA SCHUERMANN/GettyImages

Últimas noticias de la Cremonese

El equipo de Davide Nicola se encuentra en el puesto 14 con 23 puntos, aún fuera de descenso pero con una dinámica peligrosa. La falta de gol es su mayor condena: han fallado en anotar en 7 de sus últimos 8 partidos.

Para intentar revertir la situación, han fichado al veterano delantero Milan Đurić (35 años), quien podría tener minutos. Sin embargo, las bajas son sensibles: Michele Collocolo, Warren Bondo y Antonio Sanabria están lesionados, mientras que el carrilero Tommaso Barbieri cumple suspensión. Jamie Vardy y Federico Bonazzoli seguirán buscando romper su sequía en ataque.

Posible alineación de Cremonese (3-5-2): Emil Audero; Filippo Terracciano, Federico Baschirotto, Matteo Bianchetti; Alessio Zerbin, Martín Payero, Alberto Grassi, Jari Vandeputte, Giuseppe Pezzella; Federico Bonazzoli, Jamie Vardy.

US Sassuolo Calcio v US Cremonese - Serie A | Ciancaphoto Studio/GettyImages

Últimas noticias del Inter de Milán

El Inter manda con autoridad en la Serie A (52 puntos) y posee el mejor récord como visitante del torneo. A pesar de no lograr el pase directo a octavos de Champions, la victoria en Dortmund demostró su profundidad de plantilla.

Para este choque, Chivu sigue sin contar con Denzel Dumfries, Hakan Çalhanoğlu y Nicolò Barella. Se espera que Lautaro Martínez y Alessandro Bastoni regresen al once titular tras rotar en Europa. Davide Frattesi tendrá una oportunidad de oro en el medio campo, y Federico Dimarco, en un momento de forma espectacular (12 contribuciones de gol), será la principal amenaza por banda.

Posible alineación de Inter (3-5-2): Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Davide Frattesi, Piotr Zieliński, Luka Sučić, Federico Dimarco; Lautaro Martínez, Francesco Pio Esposito.

Pronóstico SI Fútbol

La diferencia de momento y calidad entre ambos es abismal. El Inter llega como una aplanadora ofensiva (50 goles a favor) y la Cremonese es incapaz de marcar. Salvo una sorpresa mayúscula o relajación excesiva de los visitantes, el Inter debería llevarse los tres puntos cómodamente para presionar al Milan.

Cremonese 0-3 Inter de Milán