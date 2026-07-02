Crisis en Alemania: ¿Jürgen Klopp se hará cargo de la selección tras el fiasco mundialista?

La selección de Alemania está sumergida en una crisis que parece no tener fin: no jugarán los octavos de final por tercer Mundial consecutivo, una marca histórica y preocupante para un combinado tetracampeón del mundo.

Tras la eliminación a manos de Paraguay en los penales en 16avos de final se puso en duda la continuidad de Julian Nagelsmann, aunque este se niega a dimitir: “No soy de los que huyen. Eso está fuera de toda discusión ¿Yo? Ya lo he pensado. No puedo darle más vueltas", dijo en una entrevista tras la salida de la Copa del Mundo.

Orlando Gill le tapa un penal a Kai Havertz | ODD ANDERSEN/GettyImages

Según informa BILD, hubo una reunión entre la cúpula de la federación teutona y el entrenador, donde se le recomendó dimitir. En caso de que no lo haga, la DFB tomaría una decisión "a más tardar a principios de la próxima semana".

Fabrizio Romano contó que el histórico Jürgen Klopp estaría dispuesto a considerar su vuelta a los banquillos si es convocado para hacerse cargo de la selección de su país. Cabe recordar que el ex Liverpool y Borussia Dortmund fue vinculado (sin éxito) al Real Madrid y actualmente ocupa el cargo de director deportivo de Red Bull y sus equipos.

🚨🇩🇪 Jürgen Klopp would be open to considering return to management if German Federation decide to call him.



Nagelsmann wants to stay but final decision in DFB hands, Klopp would be open to listening and keen on project.



🎥 https://t.co/cBTE2ezZfB pic.twitter.com/X2p0PBXnGP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

Klopp no está al frente de un equipo desde el final de la temporada 2023/24, cuando abandonó el Liverpool tras un ciclo inolvidable para los Reds. Además del club del Merseyside, dirigió al Mainz y el Borussia Dortmund, ambos clubes de su Alemania natal.

En la institución de la Pared Amarilla, ganó dos Bundesligas (las últimas del club hasta el momento), una DFB Pokal y dos Supercopas de Alemania. En el Liverpool ganó una Premier League, dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, una UEFA Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes.

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