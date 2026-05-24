¿Crisis entre Jules Koundé y el FC Barcelona?

El FC Barcelona terminó su temporada 2025/26 con gloria, consagrándose bicampeón de LaLiga en la cara del Real Madrid en la jornada 35 e ilusionándose con la próxima campaña, donde seguramente necesiten traer nuevas caras para competir en el más alto nivel continental.

A pesar de que todo parece ser alegría, hay un futbolista que no parece estar pasando su mejor momento: Jules Koundé. Según reportó el diario Sport, fue el primero en retirarse de la cena de los campeones en el Casanova Beach Club de Castelldefels apenas terminaron los discursos, siendo esta una actitud que llamó la atención de todos. Además, no viajó a Valencia para el último partido de la temporada, aunque esto tiene cierta lógica por su participación en el Mundial 2026.

Ha sido consultado en reiteradas ocasiones y ha negado querer marcharse del FC Barcelona, con un contrato vigente hasta el 2030. La temporada no ha sido de lo mejor para él, pero eso no quita que no sea un valor para la plantilla que dirige Hansi Flick.

FC Barcelona v Real Betis - La Liga EA Sports 2025/2026 | NurPhoto/GettyImages

Si bien su nombre ha sonado para reforzar clubes importantes de la Premier League, todo parece indicar que competirá con Joao Cancelo por la titularidad en el lateral derecho del FC Barcelona en la próxima temporada. Además, tendrá un interesante mano a mano con Malo Gusto por un lugar en el once con la selección de Francia.

Francia integrará el grupo I junto a Senegal, vigente campeón africano, Noruega e Irak. Debutarán el martes 16 de junio ante los africanos en MetLife Stadium, mientras que tendrán su segunda presentación el lunes 22 contra los asiáticos en el Lincoln Financial Field de Philadelphia y cerrarán ante los europeos en el Gillette Stadium de Foxborough el viernes 26.

Koundé jugó 30 de los 38 partidos del Barça por LaLiga, con un tanto y tres asistencias en su cuenta personal. En la UEFA Champions League jugó diez de 12, con dos goles y un pase gol.