El caos ha explotado al interior de la selección de Portugal. Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección de Portugal sin previo aviso y justo cuando su nombre ya estaba sobre la mesa de los rumores.

La decisión del jugador gira entorno a las palabras de Jorge Jesus, técnico del seleccionado luso previo al cotejo contra Dinamarca. A través de las cuales, el ex mandamás del Al-Nassr afirmó que Cristiano sería suplente ante los daneses más allá de todas las polémicos.

😳 ¡Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal tras las palabras de Jorge Jesus!



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Es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca. Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudita, cuando había partidos cada 3 días, que Cris rara vez jugaba. Jorge Jesus

A pesar de esas palabras, el mismo Jorge Jesus afirmó que Ronaldo aceptaba al cien por ciento su decisión.



Durante el partido, en la primera rueda de prensa en Portugal, comentó: ‘Si es para jugar, si es para estar en el banquillo, me quedaré, lo que quiera el entrenador’. Nunca rechazó nada. Eso fue lo que pasó. Jorge Jesus

Ronaldo performs sword dance during Saudi Arabia's National Day celebrations | Anadolu/GettyImages

Al final, las palabras de Jorge no tuvieron un sustento real. 30 minutos después de la rueda de prensa, se vio a Cristiano salir del hotel de concentración, abandonando de forma total los trabajos con el cuadro portugués.



Segundos recién, el delantero habló al respecto de su decisión. Confirmó su baja del campamento portugués, aunque, se ahorró los motivos:



Después de la conferencia de prensa del entrenador portugués, tras una conversación directa con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí dejar el campamento de entrenamiento. En el momento adecuado, diré a todo el pueblo portugués la verdad sobre las razones que llevaron a mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado desde el primer día. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros, sin excepciones. Cristiano Ronaldo