Cristiano Ronaldo: el fuera de lugar milimétrico que le anuló un gol y desató la polémica
El jueves 2 de julio del 2026, en el estadio de Toronto, la selección de Portugal se enfrenta al conjunto de Croacia, para el partido correspondiente a los 16avos de final por el Mundial 2026. Se está jugando ya la segunda mitad y el encuentro está 1-1, con goles de Ivan Perišić y de Cristiano Ronaldo, quien acaba de marcar su primer tanto en duelos fase de eliminación directa en una copa del mundo.
Sin embargo, antes de que Portugal consiguiera el tanto del empate, el propio Cristiano Ronaldo había marcado un gol espectacular, el cual fue anulado por un fuera de lugar milimétrico que ha generado debate en redes sociales.
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.