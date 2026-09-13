Cristiano Ronaldo pidió que la Saudi Pro League aplique sanciones de por vida a los aficionados que utilizaron a Diogo Jota para provocar a Rúben Neves durante el partido entre el Al Taawoun y el Al Hilal. El jugador del Al Nassr se pronunció en redes sociales luego de lo ocurrido este sábado y reclamó que la competición establezca límites ante este tipo de comportamientos.

El episodio ocurrió durante la goleada por 6-0 del Al Hilal como visitante. En una interrupción del partido, un sector de los aficionados del Al Taawoun comenzó a corear "Jota, Jota, Jota" hacia Neves, quien era amigo del exjugador del Liverpool.

Al Hilal vs Neom: Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

El volante portugués respondió desde el campo con aplausos sarcásticos y posteriormente realizó gestos hacia el cielo. Al finalizar el encuentro, el futbolista manifestó su indignación por lo sucedido. "Espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho. Dios los ha visto", expresó.

Diogo Jota falleció a los 28 años en un accidente de tráfico ocurrido en España en julio de 2025. Su hermano menor, André Silva, de 25 años, también perdió la vida en el accidente. La pérdida tuvo una repercusión especialmente dolorosa para Neves debido a la amistad que mantenían.

Diogo Jota, Ruben Neves, Portugal | Maja Hitij - UEFA/GettyImages

Ambos compartieron equipo en el Wolverhampton y también jugaron juntos con la selección de Portugal. De hecho, luego del fallecimiento de Jota, Neves se tatuó en la pantorrilla una imagen de los dos abrazados y heredó el dorsal 21 que su amigo utilizaba con Portugal.

Cristiano se sumó este domingo a las críticas con un comentario en Instagram a una publicación de LiveModeTV Portugal. El delantero solicitó una intervención de la competición y fue todavía más lejos al plantear la expulsión permanente de los estadios para quienes participaron de los cánticos. "La liga tiene que tomar medidas y sancionar este tipo de comportamiento. Esto ya no es fútbol, y tiene que haber límites. Las personas que se comportan así no deberían volver a entrar nunca más en un estadio", escribió.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo ha pedido a la Liga Profesional de Arabia Saudí que imponga prohibiciones de por vida para acudir a los estadios a cualquier aficionado implicado, después de que, al parecer, Ruben Neves fuera objeto de burlas con cánticos en memoria de su difunto amigo y… pic.twitter.com/a23W3OnMmu — 🔴 Esto Es Anfield #Liverpool (@estoesanfield_) September 13, 2026

Cristiano comparte la selección portuguesa con Neves y también fue compañero de Jota en el combinado nacional. Su mensaje se sumó al rechazo que generó el episodio en Arabia Saudita.