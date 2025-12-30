Cristiano Ronaldo ha hecho todo lo posible por mantenerse, pero sabe que se acerca el momento de dejar las canchas. El astro portugués prometió que no se retiraría hasta marcar el gol número 1.000 de su carrera profesional, y ha insistido en que "quiere seguir adelante".

El atacante del Al-Nassr en la liga saudí tiene 12 goles con su equipo y en las eliminatorias al Mundial 2026 también marcó para Portugal. Esos recientes aportes le han hecho llegar a 956 goles con su club y su selección, y a pesar de que cumplir 41 años de edad el próximo febrero, el ritmo de Cristiano sigue siendo vertiginoso: 2025 resultó ser el decimocuarto año de su carrera en el que anotó al menos 40 tantos.

Si es capaz de igualar ese hito en 2026 —un año en el que disputará su sexto Mundial, un récord histórico—, esa hazaña de cuatro dígitos estará a su alcance.

“Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado”, declaró Cristiano este fin de semana, al aceptar el Premio Globe Soccer 2025 que distingue al Mejor Jugador de Oriente Medio. “Mi pasión es grande y quiero seguir. No importa dónde juegue, ya sea en Oriente Medio o en Europa. Siempre disfruto jugando al fútbol y quiero seguir adelante”.

“Ya saben cuál es mi objetivo. Quiero ganar trofeos y quiero alcanzar esa cifra [1.000 goles] que todos conocen. Lo alcanzaré seguro, si no hay lesiones”, agregó el jugador que brilló con el Real Madrid en España y el Machester United en la Premier League.

En su cuenta en la red social X, el jugador nacido en Madeira añadió: “Un momento especial para terminar el año. Sigo con la misma pasión, compromiso y ganas de siempre por alcanzar mis metas. ¡Gracias a todos los que me han apoyado este año!”.

La salud es lo único que podría jugarle en contra, porque además de la oportunidad que le brinda el Mundial, tiene trabajo asegurado. El contrato de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr no vence hasta el verano de 2027, cuando tendrá 42 años de edad y podría estar en posesión de una cifra de goles sin precedentes.

¿Algún jugador ha marcado 1.000 goles?

Pelé es uno de los mejores futbolistas de la historia | Alessandro Sabattini/GettyImages

Aunque es sin dudas un logro digno de festejar por todo lo alto, Cristiano no será el primer jugador en alcanzar los 1.000 goles. El legendario delantero brasileño Pelé celebró el millar de tantos en 1969, aunque ese hito esto estuvo signado por algo de polémica.

Ese año tuvo lugar un evento extraño. Tras convertir un penalti contra el poco conocido equipo Botafogo da Paraíba, una diana que elevó su cuenta a 999, Pelé se vio “obligado” a entrar en la portería tras la baja del guardametas del Santos por una misteriosa enfermedad.

Los 20.000 aficionados congregados en el estadio de João Pessoa, una remota ciudad nororiental de Brasil, se sintieron privados de un momento histórico, y muchos llegaron a pensar que Pelé se había reservado para el próximo choque del Santos contra el Vasco da Gama en Río de Janeiro.

El tres veces campeón del mundo anotaría contra el Vasco cinco días después para celebrar lo que, en aquel entonces, se consideró ampliamente su gol número 1.000. Sin embargo, posteriormente se descubrió que un gol de Pelé con la selección brasileña contra Paraguay en 1959 no se había registrado en su cuenta histórica, lo que garantizaba que el récord se había producido en el partido de João Pessoa contra el Botafogo.

📅 On this day, in 1969, Pelé scored the 1,000th goal of his career. 🐐🇧🇷 pic.twitter.com/cVblPWC3Xr — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) November 19, 2025

Sin embargo, el debate sobre el total oficial de Pelé no terminaría ahí. El argentino Diego Maradona, su eterno rival, bromeó con Pelé en su propio programa de entrevistas tras la retirada de ambos y le preguntó: “¿A quién le metiste los goles, a tus sobrinos en el patio trasero?”.

Más allá de su disputa por ser considerado el mejor jugador de la historia, la punta de Maradona tenía algo de sustento. El Santos jugó un montón de amistosos para sacar provecho de la fama de Pelé, convirtiendo muchos de sus goles en no oficiales según las estimaciones modernas.

La prestigiosa agencia de estadísticas de fútbol IFFHS estima que el astro brasileño apodado “El Rey” solo acumuló 762 goles legítimos. Incluso con estas limitaciones impuestas retroactivamente, solo Lionel Messi (896) y el propio Ronaldo pueden superar al ícono del fútbol mundial.

Máximos goleadores de todos los tiempos en la historia del fútbol

Jugador País Goles 1. Cristiano Ronaldo Portugal 956 2. Lionel Messi Argentina 896 3. Pelé Brasil 762 4. Romário Brasil 756 5. Ferenc Puskás Hungría/España 725 6. Josef Bican Austria/Chechoslovaquia/Bohemia y Moravia 722 7. Robert Lewandowski Polonia 685 8. Jimmy Jones Irlanda del Norte 639 9. Gerd Müller Alemania Occidental 634 10. Joe Bambrick Irlanda del Norte 626

Estadísticas vía IFFHS

Los planes de Cristiano Ronaldo tras su retiro

¿Qué sigue para un jugador después del gol 1.000? Pelé, según sus propias estadísticas, acumuló otros 289 goles antes de colgar las botas en 1977. Tras su retiro emprendió diversas actividades que lo llevaron desde Hollywood hasta el gobierno brasileño.

La legendaria figura también prestó su imagen a una amplia gama de productos. Esta extensa participación en campañas publicitarias es algo que Cristiano Ronaldo ha llevado a cabo desde hace tiempo. “Será muy, muy difícil, pero he preparado mi futuro desde los 25, 26, 27 años”, dijo Ronaldo sobre sus planes de retiro durante una conversación con Piers Morgan a principios de este año. “Así que creo que podré soportar esa presión”.

“Nada se comparará con la adrenalina que sentimos por el fútbol y al marcar un gol. Pero tengo otras pasiones. [Cuando me retire] tendré más tiempo para mí, más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos. Quiero ser más familiar, estar más presente. También quiero tener mis propias aficiones. Me gusta ver la UFC y las peleas. Me gusta el pádel. Me gusta y quiero aprender más sobre mis empresas”, detalló el portugués.

Su otra aspiración no sorprende, con la inclinación que ha mostrado siempre por ser mediático. “Nunca seré un YouTuber [a tiempo completo], claro, pero quiero serlo. Voy a dedicarle más tiempo para aprender. Creo que voy a hacer cosas divertidas y cosas a las que no estoy acostumbrado. Porque ahora mismo vivo el fútbol las 24 horas del día para hacer lo correcto y rendir al máximo”, finalizó.