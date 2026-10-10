Cristiano Ronaldo regresaría con Portugal en noviembre: “Es el mejor de todos los tiempos”

Cristiano Ronaldo protagonizó una disputa con Jorge Jesus, entrenador de la selección portuguesa, durante la Fecha FIFA de septiembre-octubre y abandonó la concentración tras afirmar que el técnico lo había "traicionado". En un comunicado posterior, el 'Comandante' trató de esclarecer la situación y, entre muchas cosas, señaló que su comportamiento había sido inaceptable y que merecía una sanción por parte de la federación.

La federación portuguesa abrió una investigación contra el delantero de 41 años y, de acuerdo con el reglamento disciplinario, el jugador podría hacerse acreedor a una suspensión de entre uno a seis meses.

Este sábado 10 de octubre, Pedro Proença, presidente de la federación, aseguró que todas las partes involucradas en el conflicto están de acuerdo en que quieren de vuelta a Cristiano Ronaldo y que el 'Bicho' podría regresar a la Seleção das Quinas tan pronto como en la Fecha FIFA de noviembre.

La federación, el seleccionador y todos los compañeros estamos alineados: queremos que Cristiano vuelva. Espero que regrese ya durante el parón internacional de noviembre (...) Cristiano también está dispuesto a volver. Es el mejor de todos los tiempos Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo podría regresar a la selección portuguesa en el próximo parón internacional | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

De esta manera, Cristiano Ronaldo podría ser convocado para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA de noviembre.

Los lusos se medirán ante Dinamarca el próximo 14 de noviembre en el Estadio Municipal de Braga en la jornada 5 de la fase de grupos.

Cristiano Ronaldo | LISELOTTE SABROE/GettyImages

El cuadro portugués cerrará su actividad este año el 17 de noviembre cuando se mida ante Gales en el Cardiff City Stadium.

Después de cuatro fechas, Portugal se encuentra en el primer lugar de la tabla de Grupo D con paso perfecto.

Todo apunta a que Cristiano Ronaldo estará de vuelta con su selección antes de lo previsto.