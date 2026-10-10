Cristiano Ronaldo regresaría con Portugal en noviembre: “Es el mejor de todos los tiempos”
Cristiano Ronaldo protagonizó una disputa con Jorge Jesus, entrenador de la selección portuguesa, durante la Fecha FIFA de septiembre-octubre y abandonó la concentración tras afirmar que el técnico lo había "traicionado". En un comunicado posterior, el 'Comandante' trató de esclarecer la situación y, entre muchas cosas, señaló que su comportamiento había sido inaceptable y que merecía una sanción por parte de la federación.
La federación portuguesa abrió una investigación contra el delantero de 41 años y, de acuerdo con el reglamento disciplinario, el jugador podría hacerse acreedor a una suspensión de entre uno a seis meses.
Este sábado 10 de octubre, Pedro Proença, presidente de la federación, aseguró que todas las partes involucradas en el conflicto están de acuerdo en que quieren de vuelta a Cristiano Ronaldo y que el 'Bicho' podría regresar a la Seleção das Quinas tan pronto como en la Fecha FIFA de noviembre.
La federación, el seleccionador y todos los compañeros estamos alineados: queremos que Cristiano vuelva. Espero que regrese ya durante el parón internacional de noviembre (...) Cristiano también está dispuesto a volver. Es el mejor de todos los tiemposCristiano Ronaldo
De esta manera, Cristiano Ronaldo podría ser convocado para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA de noviembre.
Los lusos se medirán ante Dinamarca el próximo 14 de noviembre en el Estadio Municipal de Braga en la jornada 5 de la fase de grupos.
El cuadro portugués cerrará su actividad este año el 17 de noviembre cuando se mida ante Gales en el Cardiff City Stadium.
Después de cuatro fechas, Portugal se encuentra en el primer lugar de la tabla de Grupo D con paso perfecto.
Todo apunta a que Cristiano Ronaldo estará de vuelta con su selección antes de lo previsto.
Uriel Salmerón es editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.